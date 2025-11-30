मौसमराष्ट्रीय

चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

Ajay Yadav30 November 2025 - 12:59 PM
2 minutes read
Cyclone Ditvah :
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

Cyclone Ditvah : चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ (Ditwah) भारत की तटीय राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है. यह तूफान शनिवार दोपहर को श्रीलंका से निकला, जहां इसके चलते कम से कम 153 लोगों की मौत हो गई और 191 लोग लापता हैं.

चेन्नई समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में अगले तीन घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने के आसार हैं.

तूफान दित्वाह का केंद्र बंगाल की खाड़ी में

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा आंकडों के अनुसार, चक्रवाती तूफान दित्वाह पिछले 12 घंटों से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसका केंद्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है. सुबह 2 बजे तक तूफान वेदारण्यम से 90 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, कराईकल से 90 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व और पुडुचेरी से 160 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में था.

फान दित्वाह नजदीकी तटों से गुजरने वाला

मौसम विभाग के अनुसार, तूफान उत्तर की ओर बढ़ रहा है और नॉर्थ तमिलनाडु व पुडुचेरी के तटों के समांतर स्थित रहेगा. आज दोपहर और शाम तक यह तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से क्रमशः 70 किलोमीटर और 30 किमी की दूरी पर केंद्रित होगा, हालांकि, तट से टकराने की संभावना कम है, फिर भी इतनी नजदीकी से गुजरने के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा.

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी है और प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है. चेन्नई समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ जिलों में अगले तीन घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम के पास कोडियाकराई बीच इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई. बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के प्रभाव से पुडुचेरी के समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं. प्रशासन तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है. पुलिस ने समुद्र के किनारे से लोगों को हटाया और आसपास के इलाकों में जाने से मना करते हुए चेतावनी जारी की है.

