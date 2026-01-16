Delhi NCRमौसम

उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

Ajay Yadav16 January 2026 - 7:37 AM
Weather News :
उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

Weather News : मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पांच राज्यों में भीषण ठंड और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राजधानी और आसपास के इलाकों में बीते कई दिनों से शीतलहर के साथ बेहद घना कोहरा छाया हुआ है. गुरुवार को दिल्ली के पालम में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है. पालम में यह 2010 के बाद का सबसे कम तापमान रहा. वहीं, आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह दिल्ली का दूसरा सबसे ठंडा इलाका रहा.

भारत मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप अभी कुछ दिन और बना रह सकता है. बीते बृहस्पतिवार को आईएमडी ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और बेहद घने कोहरे की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है.

मैदानी इलाकों में भीषण ठंड का कहर

15 जनवरी को देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर मात्र 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं उत्तराखंड के पंतनगर में दूसरा सबसे कम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली में बादल और कोहरे से आंशिक राहत

वहीं, मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि 16 जनवरी की शाम से दिल्ली में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा. आंशिक रूप से बादल छाए रहने का सिलसिला अगले करीब पांच दिनों तक जारी रहने की संभावना है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कोहरे की तीव्रता में कमी आएगी. 16 जनवरी 2026 को कई क्षेत्रों में मध्यम स्तर की धुंध रहने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर घनी धुंध छाई रह सकती है. इसके बाद सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध देखने को मिलेगी.

अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़कर 6-8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. वहीं अधिकतम तापमान भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने के अनुमान है. इससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी.

