Uttar Pradesh

Ajay Yadav16 December 2025 - 8:29 AM
2 minutes read
UP Weather Today :
UP Weather Today : उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं. मंगलवार सुबह (16 दिसंबर) को प्रदेश के कई शहरों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही. हालात ऐसे थे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक सिमट गई. सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भी सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 16 दिसंबर के लिए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कुशीनगर, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा जैसे जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है. इन क्षेत्रों में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रहने से कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो सकता है.

सुबह-शाम ठंड का असर जारी

वहीं, राजधानी लखनऊ की सुबह भी कोहरे से ढकी रही. मौसम विभाग का कहना है कि यहां मध्यम कोहरा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा. लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब दस डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. वहीं नोएडा में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा, जबकि दोपहर तक मौसम सामान्य हो जाएगा. हालांकि सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा.

बीते 24 घंटों में आगरा, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में तो विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई थी. वहीं इटावा में सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

ठंड बढ़ेगी और कोहरा घना रहने की संभावना

17 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसका असर यूपी में भी दिखने को मिलेगा. हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे गिरता जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और सुबह-शाम कोहरा और घना रहने की संभावना है.

घने कोहरे से यातायात प्रभावित

घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है. कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी गई है और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, स्पीड कम रखें और सुरक्षित दूरी बनाकर चलें.

