RML स्थापना दिवस पर सीएम योगी की पहल: डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

Ajay Yadav13 September 2025 - 2:21 PM
UP News :
RML स्थापना दिवस पर सीएम योगी की पहल: डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

फटाफट पढ़ें

  • लोहिया संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया
  • सीएम ने डॉक्टरों को बेहतर सेवा का कहा
  • गरीबों के लिए शव वाहन की व्यवस्था जरूरी
  • सोशल मीडिया की भूमिका पर जोर दिया
  • संस्थान के विस्तार की तैयारी चल रही है

UP News : लखनऊ में डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर डॉक्टरों का मरीज के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और सभी मरीजों को अच्छी सुविधा मिले.

राजधानी लखनऊ में शनिवार को डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का पांचवा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा उपस्थित थे.

गरीब परिवारों के लिए संवेदनशीलता जरूरी

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया. लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के लिए काफी अहम होता है. गरीब परिवारों के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए. अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर मिल जाए. वार्ड बॉय उनकी मदद करें.

उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य की दुखद मौत हो जाए, तो संस्थान के वाहन द्वारा शव को उसके घर तक पहुंचा दें. यदि संस्थान के पास वाहन नहीं है तो संस्थान एक वाहन खरीद ले. निजी एंबुलेंस जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाती हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए. पेशेवर ब्लड डोनेशन करने वाले लोग मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं. इस पर भी रोक लगे.

सीएम ने सोशल मीडिया की महत्ता पर दिया जोर

सीएम ने कहा कि लोग सोशल मीडिया की महत्ता को कम समझ रहे हैं. जिससे विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं. इसे हमने पड़ोसी देश में भी देखा. इसलिए आज के युग के अनुरूप हमें हर क्षेत्र में खुद को तैयार करना होगा. सेवा पखवाड़े के दौरान पीएचसी, सीएचसी में आरोग्य मेले आयोजित किए जाएंगे. जिनमें आरएमएल को भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए. साथ ही, कई घुमंतू जातियां अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखतीं. हमें उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोहिया संस्थान के विस्तार के लिए दूरदर्शन से बातचीत जारी है. संस्थान के पास उपलब्ध जमीन मिलने पर इसका विस्तार हो सकेगा.

यह भी पढ़ें : नेपाल की मौजूदा स्थिति पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा-भारत की विदेश नीति रही असफल

