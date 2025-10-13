फटाफट पढ़ें

अखिलेश ने योगी को घुसपैठिया कहा

योगी को उत्तराखंड भेजने की मांग

बीजेपी के आंकड़ों पर सवाल उठाया

रायबरेली मॉब लिंचिंग पर निशाना

दलित-पिछड़े समुदाय पर अत्याचार

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया है. रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी उत्तराखंड से हैं, इसलिए उन्हें उनके गृह राज्य वापस भेज दिया जाना चाहिए.

रविवार को राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे. वहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास केवल झूठे आंकड़े हैं और जो लोग उन पर भरोसा करेंगे, वे हाशिए पर चले जाएंगे.

योगी भौगोलिक और वैचारिक घुसपैठिए

अखिलेश यादव ने दावा किया कि जो लोग पलायन के आंकड़े पेश कर रहे हैं, उनके अनुसार यूपी में भी घुसपैठिए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ उत्तराखंड से हैं और उन्हें अपने गृह राज्य वापस भेजा जाना चाहिए. अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि योगी सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से भी घुसपैठिए हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि योगी पहले किसी अन्य पार्टी के सदस्य नहीं थे, अब बीजेपी में शामिल हैं- तो ऐसे घुसपैठियों को आखिर कब बाहर किया जाएगा?

रायबरेली मामले में अखिलेश का निशाना

वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉ. लोहिया जीवन भर अन्याय और गैर जिम्मेदारी के खिलाफ लड़ते रहे. आज हम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने, उन्हें जागरूक करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं. अखिलेश ने बताया कि डॉ. लोहिया ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आह्वान किया है.

रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले पर उन्होंने कहा कि NCRB के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि इस सरकार में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए हैं, हाल ही में वाल्मीकि समुदाय के एक युवक की हत्या की घटना सामने आई. उनका कहना था कि दलितों और पिछड़े समुदायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है.

