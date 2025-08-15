एक नजर में अहम बातें :

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया.

स्वतंत्रता का अर्थ कर्तव्यनिष्ठा और विकसित भारत का संकल्प बताया.

संविधान के अमृत काल में एकता और न्याय के संकल्प पर जोर.

सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और स्वदेशी को राष्ट्रीय संकल्प बताया.

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन.

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को प्रोत्साहन.

CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज यहां अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया. उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता उन महान क्रांतिकारियों तथा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के अमूल्य संघर्ष की देन है, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जोड़कर हमें सैकड़ों वर्षों की दासता से मुक्त कराया. महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने में कोई संकोच नहीं किया.

स्वतंत्रता का अर्थ कर्तव्यनिष्ठा और विकसित भारत का संकल्प

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता से तात्पर्य स्वच्छन्दता नहीं होता है. यह समारोह हम सभी को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग होने का अवसर भी प्रदान करता है. जब देश व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन का संकल्प गूंजेगा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया विकसित भारत संकल्प साकार होता हुआ दिखाई देगा. हम सभी को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़ना चाहिए, जो प्रत्येक भारतवासी व प्रदेशवासी के सामने एक बेहतर भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत कर सके.

संविधान के अमृत काल में एकता और न्याय का संकल्प

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक ओर जहां यह देश अपनी स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने अपने अमृत काल में प्रवेश किया है. भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध कर देश में सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है.

स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य, सुरक्षा और स्वदेशी का संकल्प

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और देश में आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने में अपना बलिदान देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी अवसर है. देश में आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है. एक ओर सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का संकल्प बनना चाहिए. अभी हाल ही में हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना के शौर्य, पराक्रम, सामर्थ्य और शक्ति को देखा है. इस ऑपरेशन के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से भारत की सेना ने दुनिया को भारत के सामर्थ्य का एहसास कराया. ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने स्वदेशी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया था.

स्थानीय उत्पाद और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, जब वह अपने हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल प्रदान करता है. प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ब्रांडिंग करने, मार्केट से लिंक करने, नई डिजाइन, तकनीक तथा पैकेजिंग से जोड़ने का कार्य किया गया. उत्पादों को प्रदेश, देश और दुनिया की बाजार तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चला, वह प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को नई ऊंचाई प्रदान करता है.

