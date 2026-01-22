Punjab

Karan Panchal22 January 2026 - 10:56 AM
2 minutes read
Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Satkar Ghar : भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मानसा में सीनियर सिटीजन होम ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन किया है। यह बुज़ुर्गों के लिए एक सुदृढ़ और मानवीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

यह सुविधा सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उन बुज़ुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आवासीय देखभाल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जा रही है, जो पारिवारिक सहयोग से वंचित हैं।

समर्पित आवासीय सेवाएं उपलब्ध

‘सत्कार घर’ पहल जिला स्तर पर बुज़ुर्गों की देखभाल, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लंबे समय से संरचित संस्थागत सहायता की प्रतीक्षा कर रहे बुज़ुर्गों के लिए, पंजाब सरकार समर्पित आवासीय सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है।

सात कमरों में ठहर सकते हैं 24 बुज़ुर्ग

मानसा में 28 कनाल क्षेत्र में फैला यह सीनियर सिटीजन होम 9 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है और इसमें कुल 72 बुज़ुर्गों के ठहरने की क्षमता है। इस तीन मंज़िला इमारत की सभी मंज़िलों पर समान सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रत्येक मंज़िल पर सात कमरों में 24 बुज़ुर्ग ठहर सकते हैं। यह लेआउट सभी बुज़ुर्गों के लिए सुगम पहुंच, आराम और ठहराव की समानता सुनिश्चित करता है।

बुज़ुर्गों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना

इन बुज़ुर्गों के लिए सुचारु संचालन और निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने हेतु 19 पदों को मंज़ूरी दी गई है, जो देखभाल, रख-रखाव और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, 24 घंटे सहायता प्रदान करने और बुज़ुर्गों की दैनिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए आउटसोर्स स्टाफ के माध्यम से कार्यों का प्रबंधन किया जा रहा है।

बुज़ुर्गों के कल्याण पर केंद्रित दृष्टिकोण

जीवन के हर चरण में नागरिकों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मानसा में ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन, पंजाब सरकार के समावेशी शासन और बुज़ुर्गों के कल्याण पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया है, जो बुज़ुर्गों के लिए सम्मान, देखभाल और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखते हैं। इस दिशा में सीनियर सिटीजन होम इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है।

