फटाफट पढ़ें

जालंधर में जूनियर हॉकी लीग फाइनल

मुख्यमंत्री ने इसे गर्व का मौका बताया

एशिया कप में नौ खिलाड़ी पंजाब से थे

पंजाब में नए खेल केंद्र बनाए जाएंगे

ओलंपियनों को सम्मानित किया गया

Punjab News : आज यहां पंजाब हॉकी लीग 2025 के फाइनल मैच के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व और संतुष्टि का विषय है कि पहली जूनियर हॉकी लीग पंजाब हॉकी और राउंड ग्लास अकादमी द्वारा शुरू की गई है, उन्होंने कहा कि यह हॉकी के क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि वाली लीग है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह लीग मोहाली से शुरू हुई थी और इसके फाइनल मुकाबले जालंधर में खेले जा रहे हैं.

पहली जूनियर लीग का आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कई लीग मैच आयोजित होते हैं, वहीं यह देश की पहली जूनियर लीग है, उन्होंने कहा कि यह एक यादगार अवसर है क्योंकि सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पंजाब के महान हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एकत्र हुए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदर्शनी मैच में “लेजेंड इलेवन” का मुकाबला “स्टार इलेवन” से हुआ. उन्होंने कहा कि लेजेंड इलेवन की अगुवाई भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ओलंपियन गगन अजीत सिंह ने की, जो वर्तमान में मालेरकोटला के एसएसपी हैं, जबकि स्टार इलेवन की अगुवाई मौजूदा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने की.

हॉकी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरजीत हॉकी स्टेडियम ने भारतीय हॉकी के इतिहास में बेहद अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने इसे खुशी का क्षण बताया क्योंकि 1975 का हॉकी विश्वकप जीतने वाले खिलाड़ी और 2001 में जूनियर विश्वकप जीतने वाले खिलाड़ी इस स्टेडियम में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने हॉकी की तीन पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है और पंजाब का देश के लिए खेलों में सबसे बड़ा योगदान हॉकी में रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब जूनियर हॉकी लीग का फाइनल है और इसकी खास बात यह रही कि इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से टीमें खेलने आईं, उन्होंने कहा कि इस जूनियर हॉकी लीग में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि रखी गई थी. यह लीग मोहाली से शुरू हुई और अब इसका फाइनल दोआबे की धरती जालंधर में खेला जा रहा है.

एशिया कप में पंजाब के नौ खिलाड़ी शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में नौ खिलाड़ी पंजाब से थे, उन्होंने कहा कि पिछले दो ओलंपिक खेलों में, जहाँ भारत ने पदक जीते, हर बार पंजाब के नौ खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि जालंधर को “स्पोर्ट्स कैपिटल” कहा जाता है और बरलटन पार्क, सुरजीत हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में जालंधर के चार खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह और सुखजीत सिंह शामिल थे.

जालंधर के उपकरण विश्वकप और कॉमनवेल्थ में

मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में बने फुटबॉल, रग्बी बॉल और अन्य खेल उपकरण विश्वकप और कॉमनवेल्थ खेलों में इस्तेमाल होते हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज जालंधर में बने क्रिकेट बैट से खेलते हैं और पंजाब में खेलों की जड़ें जालंधर से जुड़ी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में जन्मे क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और उनके योगदान के कारण उन्हें राज्यसभा सदस्य नामित किया गया.

जालंधर को खेलों का केंद्र बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जालंधर को खेलों के केंद्र के रूप में और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सात खिलाड़ियों को डीएसपी और चार खिलाड़ियों को पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया है, जिनमें नौ हॉकी खिलाड़ी, एक क्रिकेटर और एक एथलीट शामिल हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और कहा कि वे स्वयं बड़े खेल प्रेमी हैं, इसलिए खेल विभाग का प्रभार अपने पास रखा है.

जालंधर और अमृतसर में खेल केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गाँवों में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा कि खेल पहले ही पंजाब में युवाओं को नशे की लत से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि जालंधर के बरलटन पार्क को पहले ही खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और अब अमृतसर में भी विश्वस्तरीय खेल केंद्र विकसित किया जाएगा.

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, हॉकी पंजाब के प्रधान और हॉकी इंडिया के उपप्रधान नितिन कोहली, राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल और अन्य ने “चढ़दी कला मिशन” में योगदान स्वरूप मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपये का चेक भेंट किया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित ओलंपियनों का सम्मान भी किया.

