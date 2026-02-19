Punjab

Karan Panchal19 February 2026 - 11:22 AM
Chhatbir Chidiya Ghar
पंजाब सरकार की मुहिम का असर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का आगमन

Chhatbir Chidiya Ghar : वन्य जीवों की सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने संबंधी भगवंत सिंह मान सरकार के ठोस प्रयत्नों के सार्थक नतीजे सामने आ रहे है जिससे महिंद्र चौधरी ज़ूआलोजीकल पार्क, छत्तबीड़ में सैलानियों की आमद में काफ़ी विस्तार हुआ है। इस सम्बन्धित जानकारी देते वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि साल के पहले दो महीनों दौरान ही चिड़ियाघर में 80, 508 सैलानियों की आमद हुई है जो कि जंगली जीवों की सुरक्षा सम्बन्धित लोगों की बढ़ रही जागरूकता और शमूलियत को दर्शाता है।

लोगों का भरपूर सर्मथन

इस सम्बन्धित पंजाब के वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हमारी सरकार लोगों को जंगली जीवों की संभाल प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस सम्बन्धित लोगों की तरफ से भरपूर सर्मथन मिल रहा है।

अलग-अलग प्रजातियों के पक्षियों का माहौल

वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री ने बताया, सिर्फ़ जनवरी महीने दौरान ही छत्तबीड़ चिड़ियाघर में 48, 719 सैलानियों की आमद हुई, जबकि फरवरी में 31, 789 सैलानी शांत और प्राकृतिक माहौल में पक्षियों और जानवरों की अलग- अलग प्रजातियों को देखने के लिए आए।

चिड़ियाघर में कई अहम पहलकदमियां

चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा और संभाल के लिए की पहलकदमियों को उजागर करते मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “जंगली जीवों की संभाल और सुरक्षा प्रति हमारी वचनबद्धता के हिस्के तौर पर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में कई अहम पहलकदमियां की गई हैं। उन्होंने कहा, “देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा वाक- इन क्षेत्र आर्कषण का मुख्य केंद्र बन गया है। इसके साथ, सैलानियों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन अनुभव यकीनी बनाने के लिए एक अति- आधुनिक डायनासौर पार्क स्थापित किया गया है।

साफ़- सुथरी ऊर्जा का प्रयोग

चिड़ियाघर के बुनियादी ढांचो के नवीनीकरण बारे जानकारी देते हुए मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “1200 मीटर के जंगली जीव सफारी क्षेत्र में, चारदीवारी को मज़बूत किया गया है और साफ़- सुथरी ऊर्जा का प्रयोग को उत्साहित करने के लिए 260 केवी सोलर प्लांट लगाया गया है। उन्होंने कहा, “मांसाहारी जानवरों को विशेष इलाज प्रदान करने के लिए लोआइन सफारी में क्रिटीकल केयर यूनिट स्थापित की गई है और सैलानियों, विशेष कर स्कूली बच्चों के लिए एक ओपन-एयर जू एजुकेशन प्लाज़ा तैयार किया गया है।

13 वन्यजीव अभ्यारण्य को प्लास्टिक मुक्त…

वन्य जीवों की संभाल सम्बन्धित एजंडे के बारे में बताते हुए, मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “सिंधु नदी डौलफिन को पंजाब का प्रांतीय जल जीव घोषित किया गया है और राज्य भर की 13 वन्यजीव अभ्यारण्य को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। ” उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक विकास के लिए चुने गए 100 वैटलैंडज़ में राज्य के पांच वैटलैंड हरीके, रोपड़, कांजली, केशोपुर और नंगल को शामिल किया गया है।

