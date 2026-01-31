NEET Student Case : बिहार कि राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है यह जानकारी शनिवार (31 जनवरी, 2026) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से साझा की. अब कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, “नीट छात्रा के हत्या और रेप मामले में बिहार पुलिस लगातार संदिग्ध रवैया अपनाती रही. कार्रवाई में दिखी शिथिलता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. बिहार सरकार का व्यवहार भी पीड़िता के परिवार के लिए परेशान करने वाला रहा. लगता है कि राज्य की पुलिस असफल रही. अब देखना होगा कि सीबीआई कितनी प्रभावी साबित होती है. साथ ही, सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाई-प्रोफाइल लोगों को बचाने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है. यह सोचने वाली बात है.

यौन उत्पीड़न और दबाने का आरोप

बिहार पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा है. जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी. कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को उसने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. परिवार का आरोप है कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की.

पोस्टमार्टम में यौन हिंसा की संभावना

छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है, जो पुलिस के शुरुआती दावों से अलग है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने यौन उत्पीड़न को नकार दिया था. इस मामले में हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या तथ्य सामने आते हैं. इस मामले से सरकार की किरकिरी भी हो रही है.

