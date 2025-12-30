Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा आज दाना मंडी, गुरदासपुर में क्रिसमस के पावन अवसर पर राज्य-स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तथा कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने विशेष रूप से शिरकत की, उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ इस पवित्र दिवस की खुशी साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.

इस अवसर पर अपोस्टोल डॉ. अंकुर यूसुफ नरूला ने भी विशेष रूप से समारोह में भाग लिया और समस्त संगत को क्रिसमस की बधाई दी.

चीमा ने क्रिसमस पर मानवता को संदेश दिया

इस मौके पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानवता को जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा दी है. उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व हमें आपसी प्रेम, सद्भावना, करुणा और दूसरों को क्षमा करने का संदेश देता है, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त मानवता को दिया गया शांति और मानवता का संदेश सभी को निरंतर मानव कल्याण और सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा.

चीमा ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी

इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से समस्त ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.

अमन अरोड़ा ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से समस्त ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसी प्रेम, साझेदारी और भाईचारे का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय की मांग को पूरा करते हुए, ईश्वर की कृपा से आज गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया है और आने वाले वर्ष में भी पंजाब सरकार द्वारा क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा.

समाज में भाईचारा और मानव सेवा को बढ़ावा

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल भाईचारे को मजबूत करते हैं, बल्कि मानव सेवा की भावना के प्रति समाज को प्रेरित भी करते हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आज के वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हैं और लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं. उन्होंने कहा कि इस पवित्र अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाते हुए समस्त मानवता के कल्याण के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं.

अमनशेर कलसी ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बटाला के विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने भी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पंजाब सरकार द्वारा गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह मनाया गया है, उन्होंने समस्त ईसाई समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करती है, इसी भावना के तहत आज यह पावन पर्व मनाया गया है.

दीपक बाली ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी

इस अवसर पर पंजाब हेरिटेज एवं टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार दीपक बाली ने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक धर्म का पूरा सम्मान करती है, इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से विशेष रूप से क्रिसमस का पर्व मनाया गया है, उन्होंने समस्त संगत को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.

गौरव और भट्टी ने क्रिसमस की बधाई दी

इस अवसर पर जतिंदर मसीह गौरव, चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग पंजाब, डैनियल भट्टी, चेयरमैन क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड पंजाब ने भी इस पवित्र क्रिसमस समारोह की बधाई दी और अपोस्टोल डॉ. अंकुर यूसुफ नरूला तथा पंजाब सरकार का धन्यवाद किया. इस दौरान ईसाई समुदाय से संबंधित विभिन्न मांगें भी रखी गईं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा द्वारा दिया गया.

गुरदासपुर में ‘मसीह चौक’ बनाए जाएंगे

इस अवसर पर जोबन रंधावा, चेयरमैन जिला योजना समिति गुरदासपुर एवं जिला अध्यक्ष द्वारा भी समस्त ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गईं. इस मौके पर गुरदासपुर, बटाला, डेरा बाबा नानक, धारीवाल और फतेहगढ़ चूड़ियां में ‘मसीह चौक’ बनाए जाने की घोषणा भी की गई.

अंकुर नरूला ने प्रेम-भाईचारे का संदेश दिया

इससे पूर्व अपोस्टोल डॉ. अंकुर यूसुफ नरूला ने अपने प्रवचनों के माध्यम से आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त सृष्टि को शांति और प्रेम का संदेश दिया है, उन्होंने समस्त संगतों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर बड़े दिन की खुशी में केक भी काटा गया तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया.

क्रिसमस समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य शामिल

इस मौके पर डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा, डिप्टी कमिश्नर आदित्य उप्पल, पास्टर हरप्रीत देओल, पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) सिमरन सिंह ढिल्लों, एस.पी. (डी) दविंदर चौधरी, जीवन नरूला, पास्टर पंकज रंधावा, लोकस मसीह, पास्टर अमृत रंधावा, पास्टर सुखपाल सिंह, बिशप दरबारा सिंह, बंटी अजनाला, रमन बहल (हलका इंचार्ज, गुरदासपुर), एडवोकेट जग रूप सिंह सेखवां (हलका इंचार्ज, कादियां), समशेर सिंह (हलका इंचार्ज, दीनानगर), बलबीर सिंह पन्नू (हलका इंचार्ज, फतेहगढ़ चूड़ियां), चेयरमैन भारत भूषण शर्मा, चेयरमैन राजीव शर्मा, वरिष्ठ नेता नीरज सलहोत्रा, ट्रस्टी सन्नी मसीह, ट्रस्टी जगजीत सिंह पिंटा, दीपक मसीह सहित विभिन्न मिशनों के प्रतिनिधि, सम्मानित पास्टर एवं बिशप साहिबान तथा बड़ी संख्या में संगतें उपस्थित थीं।

