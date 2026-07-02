Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेज़ी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ में बागवानी विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर बागवानी विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद तथा बागवानी निदेशक मनीष कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

किसानों को बेहतर सेवाएं की जा सकें प्रदान

बैठक के दौरान मंत्री मोहिंदर भगत ने बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं और पहलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं और प्रशासनिक मामलों का समयबद्ध ढंग से निपटारा किया जाए, ताकि बागवानी क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जा सके तथा किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश

भगत ने बागवानी विभाग में रिक्त पदों को भरने तथा अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विभाग की कार्यक्षमता और अधिक प्रभावी बन सके।

समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश

इसके अतिरिक्त, मोहिंदर भगत ने विभिन्न बागवानी योजनाओं के तहत मशीनरी की खरीद तथा अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

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