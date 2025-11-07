Bihar Election Akhilesh Yadav Statement : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को हुई वोटिंग ने एक नया इतिहास रच दिया. 121 सीटों पर लगभग 65 प्रतिशत मतदान हुआ. जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है. इस शानदार मतदान को देखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

अखिलेश यादव ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा –

“चुनाव आधी सीटों पर हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है. बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है. ये इंडिया की एकजुटता और सकारात्मक राजनीति का नया दौर है.”

नई पीढ़ी की सोच नई होती है

अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी हमेशा नई सोच लेकर आती है. उनका नजरिया खुला होता है, दिल बड़ा होता है और सोच सीमाओं से परे. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर उम्मीद और खुले दिमाग से देखती है. हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा तरक्कीपसंद होती है.

उन्होंने यह भी कहा कि नई पीढ़ी दुनियाभर के अनुभवों को अपनाना चाहती है. वो दोस्ताना मिज़ाज रखती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है और हर इंसान को इज़्जत देना जानती है.

भेदभाव के लिए नहीं कोई जगह

अखिलेश यादव ने नई पीढ़ी के रवैये की तारीफ़ करते हुए कहा कि इसके अंदर भेदभाव या नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. नई पीढ़ी हर धर्म, हर मज़हब और हर विचार के प्रति सहनशील है. उनके मुताबिक – “नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए मोहब्बत है, इंसानियत है और करुणा है. वो कमजोरों और बेबस लोगों के दर्द को समझती है.”

उन्होंने कहा कि नई सोच वाले नौजवान मॉडर्निटी को अपनाते हैं क्योंकि आधुनिकता उन्हें नई दिशा और नए रास्ते दिखाती है. वो अमन, चैन और तरक्की चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, वो सबकी खुशहाली में यकीन रखते हैं.

खुशहाली और अमन की चाहत

अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी इंसानियत और बंधुत्व में भरोसा रखती है. वो खुद भी खुश रहना चाहती है और दूसरों को भी खुश देखना चाहती है. यही वजह है कि वो किसी भी तरह के कट्टर विचारों और साम्प्रदायिक सोच के खिलाफ खड़ी होती है.

उन्होंने कहा कि “जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जो दकियानूसी सोच रखते हैं, वो नई पीढ़ी की खुली सोच से डरते हैं. क्योंकि अब नई पीढ़ी हर तरह के अन्याय और शोषण को चुनौती दे रही है.”

“परिवर्तन तय है और बदलाव भी”

अखिलेश यादव ने आखिर में कहा कि बिहार और देश दोनों में अब परिवर्तन तय है और बदलाव भी निश्चित है. नई पीढ़ी का यह दौर सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सोच और संस्कारों का नया युग है. उन्होंने कहा – “नई पीढ़ी मोहब्बत, अमन-चैन और सबकी तरक्की का नया इतिहास लिखेगी.”

