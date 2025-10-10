Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है. इस बार सियासी विवाद तेजस्वी यादव के ‘हर घर में सरकारी नौकरी’ देने वाले ऐलान को लेकर छिड़ा. बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे केवल चुनावी स्टंट करार दिया और कहा कि जनता इसे गंभीरता से नहीं लेगी.

जनता केवल नौकरी के वादों से प्रभावित नहीं

अशोक चौधरी ने कहा कि लोग पहले से ही जानते हैं कि राजद और उसके नेताओं की राजनीतिक सोच क्या है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ नौकरी के वादों से जनता प्रभावित नहीं होगी. उनका कहना था कि प्रदेश में लोगों को स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहिए.

तेजस्वी यादव का वादा है चुनावी हथकंडा

मंत्री ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कई सालों में राज्य में स्थिरता और विकास बनाए रखा है. वहीं, तेजस्वी यादव का यह वादा असंभव है और केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा है. अशोक चौधरी का मानना है कि इस तरह की घोषणाओं से जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता.

बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरी का मुद्दा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में रोजगार और सरकारी नौकरियां मुख्य मुद्दे बन चुके हैं. हालांकि, अशोक चौधरी के बयान से यह साफ़ होता है कि बीजेपी और जदयू इस वादे को सिर्फ़ चुनावी हथकंडा मानते हैं. जनता अब अनुभव, स्थिरता और विकास को अधिक महत्व देती है.

चुनाव में अन्य मुख्य मुद्दे

बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार, विकास, कानून-व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं. अशोक चौधरी के बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच नई बहस छिड़ गई है. यह देखना रोचक होगा कि तेजस्वी यादव का यह वादा जनता पर कितनी छाप छोड़ पाता है.

