Biharराज्य

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी वादा और अशोक चौधरी की सच्चाई का बयान

Amzad Khan10 October 2025 - 12:46 PM
2 minutes read
Bihar Assembly Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के बीच सरकारी नौकरी को लेकर सियासी बयानबाजी का दृश्य

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है.  इस बार सियासी विवाद तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी देने वाले ऐलान को लेकर छिड़ा.  बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे केवल चुनावी स्टंट करार दिया और कहा कि जनता इसे गंभीरता से नहीं लेगी.

जनता केवल नौकरी के वादों से प्रभावित नहीं

अशोक चौधरी ने कहा कि लोग पहले से ही जानते हैं कि राजद और उसके नेताओं की राजनीतिक सोच क्या है.  उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ नौकरी के वादों से जनता प्रभावित नहीं होगी.  उनका कहना था कि प्रदेश में लोगों को स्थिर और व्यवस्थित सरकार चाहिए.

तेजस्वी यादव का वादा है चुनावी हथकंडा

मंत्री ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कई सालों में राज्य में स्थिरता और विकास बनाए रखा है.  वहीं, तेजस्वी यादव का यह वादा असंभव है और केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा है.  अशोक चौधरी का मानना है कि इस तरह की घोषणाओं से जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता.

बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरी का मुद्दा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में रोजगार और सरकारी नौकरियां मुख्य मुद्दे बन चुके हैं. हालांकि, अशोक चौधरी के बयान से यह साफ़ होता है कि बीजेपी और जदयू इस वादे को सिर्फ़ चुनावी हथकंडा मानते हैं. जनता अब अनुभव, स्थिरता और विकास को अधिक महत्व देती है.

चुनाव में अन्य मुख्य मुद्दे

बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार, विकास, कानून-व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं.  अशोक चौधरी के बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच नई बहस छिड़ गई है.  यह देखना रोचक होगा कि तेजस्वी यादव का यह वादा जनता पर कितनी छाप छोड़ पाता है.

यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 October 2025 - 12:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

10 October 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

10 October 2025 - 11:41 AM
Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

10 October 2025 - 11:11 AM
Photo of राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

10 October 2025 - 10:44 AM
Photo of UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

10 October 2025 - 10:23 AM
Photo of जालंधर में बब्बर खालसा का भंडाफोड़, 2.5 किलो RDX और IED बरामद, दो आतंकी गिरफ्तार

जालंधर में बब्बर खालसा का भंडाफोड़, 2.5 किलो RDX और IED बरामद, दो आतंकी गिरफ्तार

10 October 2025 - 9:38 AM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मिल्कफेड कर्मचारियों की मांगों पर दिया बड़ा झटका, उच्च-स्तरीय कमेटी तुरंत गठित

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मिल्कफेड कर्मचारियों की मांगों पर दिया बड़ा झटका, उच्च-स्तरीय कमेटी तुरंत गठित

10 October 2025 - 9:04 AM
Photo of पंजाब में खेल क्रांति, भगवंत मान और केजरीवाल का 1194 करोड़ का दांव – अब हर गांव बनेगा ‘नशामुक्त रंगला पंजाब’ का मैदान

पंजाब में खेल क्रांति, भगवंत मान और केजरीवाल का 1194 करोड़ का दांव – अब हर गांव बनेगा ‘नशामुक्त रंगला पंजाब’ का मैदान

10 October 2025 - 8:16 AM
Photo of हरियाणा में दलित आईपीएस की संदिग्ध मौत पर बवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा में दलित आईपीएस की संदिग्ध मौत पर बवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

9 October 2025 - 8:02 PM
Photo of उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

9 October 2025 - 5:39 PM
Back to top button