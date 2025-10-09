Biharराज्य

Bihar Assembly Election 2025: क्या नीतीश कुमार फिर करेंगे सत्ता में वापसी या होगी बड़ी विदाई? जानिए 3 बड़े समीकरण जो तय करेंगे खेल का परिणाम

Amzad Khan9 October 2025 - 4:52 PM
2 minutes read
Bihar Assembly Election 2025
नीतीश कुमार चुनावी रणनीति पर विचार करते हुए - बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ता की वापसी की तैयारी में

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान के बाद से ही बिहार में सियासी पारा सातवें आसमान पर है,  मालूम हो कि इस बार बिहार में तीन राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने है. सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है. इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह ये कि क्या इस बार नीतीश कुमार की बिहार चुनाव में वापसी होने जा रही है या फिर उनकी विदाई, आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे वह तीन समीकरण जो बिहार विधानसभा चुनाव की दशा-दिशा को तय करेंगे.

नीतीश कुमार: बिहार की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार

मालूम हो कि बिहार का कायाकल्प करने में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, चाहे वह बिजली हो, सड़क हो या फिर रोजगार, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार की अहम योगदान रहा है. हालांकि पिछले एक सालों से विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर फिट नहीं है, साथ ही खबरें ये भी सामने आ रही थी कि बिहार के सीएम की तबीयत खराब रहती है, लेकिन जिस तरह बीते कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बेटियों के लिए कई स्कीम को लॉन्च किया है, मानो एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके साथ ही एनडीए ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे.

मोदी-नीतीश जुगलबंदी: एनडीए की ताकत?

पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी एक अहम फेक्टर – बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी सीट को लेकर एनडीए के बीच तनातनी लगातार जारी है. मालूम हो कि बीते कुछ महीनों से नीतीश कुमार बिहार की जनता को नए-नए स्कीम का तोहफा दे रहे है, वहीं पीएम मोदी बीते 4 महीने में लगभग 6 बार बिहार को दौरा कर चुके है, हर बार वह बिहारवासियों को करोड़ों रूपये के प्रोजेक्ट का तोहफा देते रहें है. यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार चुनाव की तैयारी एनडीए ने कुछ महीने पहले की शुरू कर दी थी. यानि अगर यह कारगर साबित होता है तो एनडीए को इससे फायदा हो सकता है.

जनसुराज पार्टी: बिहार चुनाव की किंगमेकर बन सकती है?

मालूम हो कि एनडीए, महागठबंधन के अलावा इस एक बिहार में एक तीसरी पार्टी ने भी एंट्री की है. कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जनसुराज इस बार एनडीए और महागठबंधन के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो दोनों ही पार्टियों का नुकसान होना तय है. यानि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी 15 से 20 सीट भी हासिल कर लेती है तो वह बिहार चुनाव में किंग मेकर साबित हो सकते है.

एसआईआर मुद्दा: एनडीए की चुनौती?

बिहार में एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है. इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने पूरे बिहार में जनसभाएं की थी. इन जनसभाओं में भारी भीड़ भी देखी गई थी. यानि बिहार चुनाव में एसाआईआर का मुद्दा काम करता है तो यह एनडीए के लिए चिंता का विषय हो सकता है. वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा रिजल्ट के बाद क्या नीतीश खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते है या फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है.

यह भी पढ़ें : बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan9 October 2025 - 4:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब का नया अध्याय: 3100 गांवों में स्टेडियम, नशा मुक्त अभियान और युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

पंजाब का नया अध्याय: 3100 गांवों में स्टेडियम, नशा मुक्त अभियान और युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

9 October 2025 - 5:22 PM
Photo of बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

9 October 2025 - 4:44 PM
Photo of पंजाब में उद्योगों की नई क्रांति: बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, मार्च 2026 तक बदल जाएगा पूरा परिदृश्य

पंजाब में उद्योगों की नई क्रांति: बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, मार्च 2026 तक बदल जाएगा पूरा परिदृश्य

9 October 2025 - 3:19 PM
Photo of रोशन पंजाब अभियान” से बदलेगा इतिहास – भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का वादा: अब पंजाब रहेगा 24 घंटे रोशन

रोशन पंजाब अभियान” से बदलेगा इतिहास – भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का वादा: अब पंजाब रहेगा 24 घंटे रोशन

9 October 2025 - 2:46 PM
Photo of बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

9 October 2025 - 2:16 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को शामिल कर कर्मचारी मसलों के समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित की

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को शामिल कर कर्मचारी मसलों के समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित की

9 October 2025 - 2:13 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

9 October 2025 - 1:48 PM
Photo of मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

9 October 2025 - 1:11 PM
Photo of पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

8 October 2025 - 8:46 PM
Photo of कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

8 October 2025 - 7:58 PM
Back to top button