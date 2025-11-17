राष्ट्रीय

ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

Ajay Yadav17 November 2025 - 9:00 AM
Sheikh Hasina Court Verdict :
ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

फटाफट पढ़ें

  • फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव चरम पर
  • आवामी लीग ने दो दिन का पूर्ण बंद बुलाया
  • ढाका में धमाके, सुरक्षा कड़ी की गई
  • ICT आज बड़ा फैसला सुनाने वाला है
  • सड़कों पर सन्नाटा, ट्रैफिक बेहद कम

Sheikh Hasina Court Verdict : बांग्लादेश में राजनीतिक संकट अपने चरम पर है. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के बहुप्रतीक्षित फैसले से एक दिन पहले उनकी पार्टी आवामी लीग ने देशभर में ‘पूर्ण बंद’ का ऐलान किया है. यूनुस सरकार द्वारा पहले ही आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. फैसले से पहले पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है.

शेख हसीना का भावनात्मक संदेश

इस बीच, शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने देशभर में सड़क आंदोलन को तेज करने की अपील की है. रविवार शाम ढाका में कुछ स्थानें पर देसी बम धमाकों की खबर भी मिली. अंतरिम सरकार की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन के आवास के बाहर रात करीब 9 बजे दो देसी बम फटे. जबकि एक और विस्फोट कारवां बाजार इलाके में हुआ. राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

फैसले से पहले ढाका में सुरक्षा कड़ी

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने अधिकारियों को हिंसा करने वाले, खासकर पुलिस पर हमला करने वालों पर गोली चलाने के आदेश दिए हैं. सोमवार के अदालत के फैसले से पहले पूरे ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) आज उस मामले में फैसला सुनाने वाला है, जिसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन पर जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं. इस मामले की बहस 23 अक्टूबर को पूरी हुई थी.

सड़कों पर ट्रैफिक कम

रविवार सुबह बांग्लादेश असामान्य रूप से शांत दिखा. आमतौर पर व्यस्त रहने वाली सड़कों पर ट्रैफिक कम था. दुकानें देर से खुलीं और लोग घरों में ही रहे. हालात तब और तनावपूर्ण हो गए. जब आवामी लीग ने दो दिन के राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया. अंतरिम सरकार द्वारा पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध के बाद आवामी लीग के नेता सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात स्थानों से संदेश जारी कर रहे हैं.

बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ यह मामला जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ा है. हसीना ने इन घटनाओं में मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े सभी आरोपों को सख्ती से खारिज किया है.

