Uttar Pradeshराज्य

आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

Anup Tiwari13 September 2025 - 5:37 PM
2 minutes read
UP Police Brutality
थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

UP Police Brutality : आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न का मामला सामने आया है. 65 वर्षीय तारा देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पवई थाने के अधिकारियों पर उनके पति विद्यासागर पांडेय के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

कोर्ट के निर्देशानुसार, तत्कालीन पवई थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र, कांस्टेबल बृजेश तिवारी और दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है. पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस टीम पर लगाए गंभीर आरोप

तारा देवी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वह अपने पति के साथ कोलघाट स्थित अपने भाई रमेश तिवारी के घर पर रुकी थीं. आधी रात के करीब, पवई थाना की पुलिस टीम, जिसमें उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र और कांस्टेबल बृजेश तिवारी शामिल थे, उनके भाई के घर पहुंची और वहां मौजूद उनके भतीजे विकास तिवारी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. पुलिस ने छत पर सो रहे उनके पति को गाली देते हुए जगाया और आरोप लगाया कि उनका बेटा एक लड़की को भगाकर ले गया है.

पति जब अपनी सफाई दे रहे थे, तब थानाध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठी-डंडों और बंदूक की बट से हमला शुरू कर दिया. तारा देवी का आरोप है कि पुलिस ने मिलकर उनके पति को तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. इसके बाद पुलिस ने बिना मेडिकल जांच कराए पति को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल भर्ती कराया और मौके से चले गए.

उच्च अधिकारियों से की शिकायत

बाद में, थानाध्यक्ष अनिल सिंह तारा देवी के घर पहुंचे और बताया कि उनके पति अस्पताल में हैं. उन्होंने कथित तौर पर तारा देवी से 23,000 रुपये जबरन लिए और धमकी दी कि इलाज करवा लो, लेकिन तारा देवी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने बताया कि उनके पति अभी भी बिस्तर पर हैं.

तारा देवी ने 23 अगस्त 2024 को उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री कार्यालय और एसएसपी आजमगढ़ को शिकायत भेजी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर 12 सितंबर को आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें : RML स्थापना दिवस पर सीएम योगी की पहल: डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 September 2025 - 5:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

13 September 2025 - 6:28 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

13 September 2025 - 5:33 PM
Photo of चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

13 September 2025 - 2:56 PM
Photo of RML स्थापना दिवस पर सीएम योगी की पहल: डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

RML स्थापना दिवस पर सीएम योगी की पहल: डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले- हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार

13 September 2025 - 2:21 PM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबे समय तक सहमति से बने रिश्तों में शादी का वादा नहीं होगा दुष्कर्म का आधार

13 September 2025 - 1:24 PM
Photo of ‘नेपाल की तरह यहां भी जनता सड़कों पर…’, लाल पगड़ी में अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला

‘नेपाल की तरह यहां भी जनता सड़कों पर…’, लाल पगड़ी में अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला

13 September 2025 - 11:37 AM
Photo of पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान: 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा

13 September 2025 - 11:24 AM
Photo of PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

13 September 2025 - 9:43 AM
Photo of बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग, गोल्डी बराड़ गैंग ने ली जिम्मेदारी

बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग, गोल्डी बराड़ गैंग ने ली जिम्मेदारी

13 September 2025 - 9:04 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

12 September 2025 - 10:52 PM
Back to top button