UP Police Brutality : आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न का मामला सामने आया है. 65 वर्षीय तारा देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पवई थाने के अधिकारियों पर उनके पति विद्यासागर पांडेय के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

कोर्ट के निर्देशानुसार, तत्कालीन पवई थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र, कांस्टेबल बृजेश तिवारी और दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है. पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस टीम पर लगाए गंभीर आरोप

तारा देवी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वह अपने पति के साथ कोलघाट स्थित अपने भाई रमेश तिवारी के घर पर रुकी थीं. आधी रात के करीब, पवई थाना की पुलिस टीम, जिसमें उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र और कांस्टेबल बृजेश तिवारी शामिल थे, उनके भाई के घर पहुंची और वहां मौजूद उनके भतीजे विकास तिवारी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. पुलिस ने छत पर सो रहे उनके पति को गाली देते हुए जगाया और आरोप लगाया कि उनका बेटा एक लड़की को भगाकर ले गया है.

पति जब अपनी सफाई दे रहे थे, तब थानाध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठी-डंडों और बंदूक की बट से हमला शुरू कर दिया. तारा देवी का आरोप है कि पुलिस ने मिलकर उनके पति को तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. इसके बाद पुलिस ने बिना मेडिकल जांच कराए पति को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल भर्ती कराया और मौके से चले गए.

उच्च अधिकारियों से की शिकायत

बाद में, थानाध्यक्ष अनिल सिंह तारा देवी के घर पहुंचे और बताया कि उनके पति अस्पताल में हैं. उन्होंने कथित तौर पर तारा देवी से 23,000 रुपये जबरन लिए और धमकी दी कि इलाज करवा लो, लेकिन तारा देवी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने बताया कि उनके पति अभी भी बिस्तर पर हैं.

तारा देवी ने 23 अगस्त 2024 को उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री कार्यालय और एसएसपी आजमगढ़ को शिकायत भेजी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर 12 सितंबर को आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है.

