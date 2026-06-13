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असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

Karan Panchal13 June 2026 - 12:09 PM
2 minutes read
Jorhat Plane Crash
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

Jorhat Plane Crash : असम के जोरहाट में बड़ा विमान हादसा हुआ है। भारतीय सेना का विमान IAF AN-32 जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर क्रैश हो गया। हादसा तब हुआ जब AN-32 एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। भारतीय वायुसेना की ओर से यह जानकारी साझा की गई है।

AN-32 विमान के क्रैश होने के बाद भीषण आग लग गई। मामले की जानकारी पाते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम फौरन मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। विमान किन कारणों से क्रैश हुआ फिलहाल जांच का विषय है। प्लेन हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया

भारतीय वायुसेना की विमान दुर्घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सेना ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वायुसेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आधिकारिक तेज कर दी है।

लैंडिंग के दौरान असफल रहा विमान

जानकारी के अनुसार, विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर उतरने में असफल रहा और एयरबेस के भीतर ही घास वाले और असमान हिस्से में उतर गया। असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयर फोर्स स्टेशन पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है, जहां से वायुसेना के कई रणनीतिक अभियानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट का संचालन किया जाता है।

दो हिस्सों में बंटा विमान

बताया जा रहा है कि विमान एक नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के समय अचानक हुए हादसे के दौरान विमान में विस्फोट जैसी स्थिति बनी और उसमें आग लग गई। तेज प्रभाव के चलते विमान के दो हिस्से हो गए। फिलहाल विमान में सवार क्रू और अन्य सैन्य कर्मियों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे AN-32 विमान से जुड़ा हादसा बताया है और कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वायुसेना की ओर से कहा गया है कि विस्तृत जानकारी जांच के बाद साझा की जाएगी।

ये भी पढ़ें- रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, तीन युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर

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Karan Panchal13 June 2026 - 12:09 PM
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