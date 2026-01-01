Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि अगर अधिकारियों ने नियम बदल दिया तो हम भगवान की मूर्ति लगाएंगे. वहीं उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा.

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माघ मेले में मूर्ति न लग पाने के पीछे कई अधिकारी चापलूसी में लगे हुए हैं, उन्होंने पूछा, “यह किस नियम में है? अगर नियम या अधिकारी बदल रहे हैं, तो हम सभी भगवानों की मूर्तियाँ वहां स्थापित करेंगे. साथ ही मैं आयोजकों से कहूँगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर की मूर्तियों की भी वहां स्थापना की जाए.

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में आयोजित बाटी-चोखा सहभोज के मौके पर कहा कि वह इस कार्यक्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने कहा, “हम कार्यकर्ताओं को इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई देंगे. यह दिखाता है कि हम सभी का एक-दूसरे के प्रति सम्मान और मिलजुल कर रहने की भावना है. यही हमारी संस्कृति और हमारा गौरव है.”

अखिलेश यादव ने ब्राह्मण विधायकों पर तंज कसा

इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, “अभी तो वे विधायक बैठे-बैठे खाना खा रहे थे. अगर वही विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या होगा? अगर सरकार के विधायक उनके विरोध में खड़े हो गए, तो सरकार का क्या होगा?”

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल

वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी सीएम योगी पर हमला किया और कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री ने कहा था 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं. इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वह साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपने क्रेडिबिलिटी को साबित करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आएगा तो चुनाव आयोग को सोचना होगा कि इंटेंसिव प्रोविजन का मतलब क्या होगा?

अखिलेश यादव ने चुनाव पर सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि यह अधिकारी और चुनाव की विश्वसनीयता का मुद्दा है, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आंकड़ों में शामिल लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसी हेराफेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, और क्या सीएम के इशारे पर कोई बेईमानी की योजना बनाई जा रही है?

