करोड़ों की स्मार्ट सिटी बनी अव्यवस्था का नमूना, अजमेर में युवा कांग्रेस का हंगामा

Anup Tiwari11 August 2025 - 5:48 PM
Yuva Congress Protest
युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

Yuva Congress Protest : अजमेर में करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद स्मार्ट सिटी परियोजना में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता सुबह 11 बजे डाक बंगले पर इकट्ठा हुए और ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए. प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

प्रदर्शनकारियों ने लगाए ‘आई लव यू पुलिस प्रशासन’ के नारे

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि ज्ञापन का तत्काल निस्तारण किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि ज्ञापन कलेक्टर को भेजकर उचित कार्रवाई कराई जाएगी. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मजाकिया अंदाज में ‘आई लव यू पुलिस प्रशासन’ के नारे भी लगाए. इस दौरान पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

प्रदर्शन के बीच किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी मौके पर पहुंचे और युवा कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और भाजपा पर ‘वोट चोरी’ के आरोप दोहराए. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई. युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

