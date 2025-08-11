Biharराज्य

बिहार में अपराध बेलगाम! ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों को दिनदहाड़े लूटने की कोशिश, अपराधी फरार

बिहार में अपराध बेलगाम!

Patna Robbery : राजधानी पटना के सबसे पॉश माने जाने वाले बोरिंग रोड इलाके में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई. बैंक में पैसे जमा कराने पहुंचे ज्वेलरी शोरूम के दो कर्मचारियों को लूटने की कोशिश की गई. हथियार से लैस अपराधी ने बैंक परिसर में ही कर्मचारियों को निशाना बनाया, लेकिन उनकी हिम्मत और सूझबूझ से लूट की यह कोशिश नाकाम हो गई. पूरी घटना बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है.

बैंक की सीढ़ियों पर हुआ हमला, चली गोली

घटना बोरिंग रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की एस.के. पुरी ब्रांच की है. सोमवार सुबह 11:55 बजे कल्याण ज्वेलर्स के दो कर्मचारी बैंक पहुंचे थे, उनके पास 18.5 लाख रुपये थे जिन्हें बैंक में जमा करना था. जैसे ही वे बैंक की सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक एक युवक ने उन पर पिस्टल तान दी और पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. छीना-झपटी के दौरान अपराधी की पिस्टल से एक राउंड गोली चल गई, जो दीवार में जा लगी. गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ.

कर्मचारियों ने दिखाई बहादुरी, अपराधी मौके से फरार

इस दौरान ज्वेलर्स के कर्मचारियों ने बिना डरे अपराधी का डटकर सामना किया और उसकी पिस्टल छीन ली. यह देख अपराधी घबरा गया और मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो चुकी है. पुलिस अब फुटेज की मदद से अपराधी की पहचान और तलाश में जुटी है. घटना ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिनदहाड़े हुई यह लूट की कोशिश राजधानी पटना में अपराधियों के बढ़ते हौसले की ओर इशारा करती है. हालांकि कर्मचारियों की बहादुरी से एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है.

