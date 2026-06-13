Jorhat Air force Aircraft Crash : असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रैश में 5 जवानों की मौत हो गई है. वायुसेना के अधिकारियों ने हादसे में सभी पांच जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना शनिवार को जोरहाट एयर बेस पर हुई, जहां AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान अचानक क्रैश हो गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई. हादसे के बाद विमान दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आया.

स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह समेत 5 जवान शामिल

वायुसेना की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस हादसे में एक को-पायलट जीवित बच गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, राहत और बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया.

The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.



Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

हादसे के कारणों की जांच के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं. इस दुर्घटना में शहीद हुए जवानों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम के रूप में हुई है.

वायुसेना ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय वायु सेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी है.

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