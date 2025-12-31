Yumna River Pollution : आम आदमी पार्टी ने छठ महापर्व के दौरान भाजपा सरकार के किए गए पापों को माफ करने के लिए बुधवार को दिल्ली स्थित यमुना पर हवन किया। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल समाज की तरफ से ‘‘आप’’ विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा ने कालिंदी कुंज स्थित छठ घाट पर हवन कर छठी मैया से भाजपा सरकार की विफलताओं के लिए उसे माफ करने के लिए प्रार्थना की। इस बाबत ‘‘आप’’ के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार ने पाप किया है। दिल्ली के पूर्वांचली लोगों से झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया। ‘‘आप’’ द्वारा भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए मां यमुना पर यह हवन कराया गया।

बुराड़ी से विधायक संजीव झा का आरोप

हवन के उपरांत बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते, आचमन करना तो दूर की बात है। यह यमुना का पानी नहीं, बल्कि खराब सीवर का पानी है। छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ-सफाई का पर्व है। उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है।

झा ने बताया क्यों किया हवन

संजीव झा ने कहा कि आज हम भगवान सूर्य (भास्कर) से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने यमुना किनारे हवन किया। भाजपा के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करवाया, जिससे हमारी छठ पूजा अशुद्ध हो गई। हम सभी पूर्वांचल वासियों की ओर से भगवान भास्कर से माफी मांगते हैं कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण पूजा अशुद्ध हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट को सद्बुद्धि दें, ताकि वे आस्था के महापर्व पर इस तरह का झूठ न बोलें और हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ न करें।

यमुना के हालात बहुत बुरे हैं- संजीव झा

संजीव झा ने कहा कि यमुना के हालात बहुत बुरे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अक्टूबर में भाजपा के सभी नेताओं ने यमुना किनारे आकर आचमन और स्नान किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यमुना साफ हो गई है और लोग इसमें स्नान व आचमन कर सकते हैं। आज दो महीने बाद वही पर्यावरण मंत्री सिरसा जी चेतावनी दे रहे हैं कि यमुना में नहाने मत जाना, अन्यथा गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यमुना ने अब नाले का स्वरूप ले लिया है और यह भाजपा सरकार के पापों का परिणाम है। यमुना हर तरफ झाग दिख रहा है, जैसे बर्फ गिरी हो। मां यमुना भाजपा के लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पर झा का आरोप

संजीव झा ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का हालिया बयान है कि यमुना का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं, बल्कि सीवर का पानी है, यह स्वीकारोक्ति है कि यमुना की सच्चाई क्या है? जबकि कुछ महीने पहले तक दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि यमुना का पानी एकदम साफ है और आचमन करने योग्य है। इस दोहरी राजनीति ने छठ पूजा जैसी पवित्र आस्था का मज़ाक बना दिया। पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और श्रद्धालुओं को गंदे पानी में आस्था निभाने के लिए भ्रम में रखा गया। इसी पीड़ा के साथ, एक पूर्वांचली होने के नाते, अपने साथियों पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा के साथ कालिंदी कुंज छठ घाट पर हवन कर भगवान भास्कर और छठी मैया से क्षमा प्रार्थना की कि सरकार की विफलता के कारण हमारी आस्था को ठेस पहुंची।

भाजपा सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाई – अखिलेश त्रिपाठी

इस दौरान पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि तीन महीने पहले भाजपा सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाई। हिंदू धर्म के महापर्व और पूर्वांचलियों की आस्था के प्रतीक छठ पूजा, जो साफ-सफाई का पर्व है, उसमें लोगों को गंदे यमुना पानी में अर्घ्य देने और आचमन करने के लिए मजबूर किया गया। आज हम छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने और हवन करने इकट्ठे हुए हैं कि हमें माफ करें, क्योंकि भाजपा और दिल्ली सरकार ने हमारे आस्था के इस महापर्व को दूषित करने का काम किया है।

भाजपाई किसी धर्म के नहीं हैं – त्रिपाठी

अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी सरकार की पोल खोली है, उससे लोगों को पता चल गया है कि भाजपाई किसी धर्म के नहीं हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद पानी पीकर लोगों को विश्वास दिलाया था कि पानी साफ है। इन्हीं के विधायक रवि नेगी ने भी झूठा दिखावा करते हुए बोतल में पानी भरकर पिया था और पूर्वांचल के लोगों से आचमन करने को कहा था। जिन लोगों ने भाजपा के लोगों की बातों पर विश्वास करके यमुना जी पर व्रत और आचमन किया, उन सबका व्रत दूषित और खंडित हो गया। भाजपा ने यह महापाप किया है, जिसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा और पूर्वांचल वासियों से माफी मांगनी चाहिए।

यह बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है – विनय मिश्रा

वहीं, पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि यह बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है। छठ हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। गांव में भी जब यह पूजा होती है, तो पहले पूरे घर को गौ माता के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है क्योंकि इसमें साफ-सफाई बहुत जरूरी होती है। व्रती इसमें लगभग 72 घंटे का उपवास रखते हैं और विशेष ध्यान रखा जाता है कि आसपास सफाई रहे। लेकिन दो माह पहले भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण दिल्ली में जिस तरह हमारी आस्था और पूजा के साथ खिलवाड़ हुआ, वह अत्यंत निंदनीय है।

भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं ने झूठ बोला- मिश्रा

विनय मिश्रा ने कहा कि छठ के समय मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं ने छठ घाटों और यमुना किनारे आकर दिल्ली वालों से झूठ बोला। उन्होंने पानी में हिलोरे लेकर दिखाया कि देखो हमने यमुना साफ कर दी है और लोग इसमें छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन दो दिन पहले भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद टीवी पर आकर स्वीकार किया कि यमुना में मत नहाना और आचमन मत करना क्योंकि इसमें सीधा सीवर का पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा के मंत्रियों ने छठ के समय दिल्ली की जनता और पूर्वांचल के लोगों से झूठ बोला।

भाजपा के पापों के लिए मांगी माफी – मिश्रा

विनय मिश्रा ने कहा कि इसीलिए आज हम यहां क्षमा याचना पूजा और हवन करने आए थे। हमने सूर्य भगवान से माफी मांगी कि हे भगवान, भाजपा की वजह से हम लोगों से जो पाप हुआ है, उसके लिए हमें माफ करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से भाजपा के बहकावे में न आएं। उन्होंने पूर्वांचलियों से भी अपील की कि वे अपने घरों पर सूर्य भगवान से क्षमा याचना करें कि भाजपा की वजह से जो दिक्कत हुई है, उसे माफ करें और भगवान भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दें।

