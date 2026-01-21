Dahi Khao Inam Pao : बिहार में महिलाएं अक्सर प्रतियोगिताओं, पढ़ाई लिखाई और परीक्षा में आगे रहती हैं, और खाने-पीने में भी वे पीछे नहीं है. पुरुषों से ज्यादा खाकर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर रही है. ऐसा ही एक मामला पटना के फुलवारी शरीफ स्थित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना डेयरी प्रोजेक्ट (सुधा डेयरी) की दही खाओ इनाम पाव प्रतियोगिता में देखने को मिला.

हर साल की तरह इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता रखी गई थी जो मनोरंजन और लोग परंपरा तथा सांस्कृतिक धरोहर के ख्याल से यह प्रतियोगिता रखी जाती है. जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से कही ज्यादा दही खाकर रिकॉर्ड बनाया है.

युवा महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा

इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग प्रतियोगिता कराई गई, तो 50 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक में महिला तथा पुरुषों को अलग-अलग प्रतियोगिता में शामिल किया गया. यह दश्य काफी रोचक था. सभी वर्ग के लोग इनाम पाने के लिए ताबड़तोड़ दोनों हाथ लगाकर दही खाने में जुटे थे. इसमें युवा महिला पुरुषों से आगे रही.

कुलकुल और हरेंद्र रहे विजेता

युवा महिला वर्ग में पटना के अलीनगर निवासी रोजी प्रवीण ने 3 मिनट में 3 किलो 340 ग्राम दही खाकर प्रथम पुरस्कार जीता. वहीं, युवा पुरुष वर्ग में पटना के बाढ़ निवासी कुलकुल कुमार ने 3 मिनट में 3 किलो 105 ग्राम दही खाकर पहला स्थान हासिल किया. वरिष्ठ पुरुष वर्ग में पटना के दानापुर के हरेंद्र राय ने 3 मिनट में 3 किलो 550 ग्राम दही खाकर पहला स्थान प्राप्त किया. इस प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड से करीब 600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

युवा वर्ग दूसरे-तीसरे स्थान के विजेता

मिली जानकारी के मुताबकि, युवा महिला वर्ग में बाजार समिति, पटना की सुनीता देवी ने 3 किलो 325 ग्राम दही खाकर द्वितीय और कंकड़बाग, पटना की ज्योत्सना कुमारी ने 3 किलो 305 ग्राम दही खाकर तृतीय पुरस्कार हासिल किया. वही युवा पुरुष वर्ग में सदीशोपुर, पटना के अनिल कुमार ने 3 किलो 75 ग्राम दही खाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि संपतचक, पटना के अजीत कुमार ने 2 किलो 925 ग्राम दही खाकर तृतीय स्थान हासिल किया.

वरिष्ठ वर्ग में पुरुष और महिलाओं के विजेता तय

वही, वरिष्ठ पुरुष वर्ग में जहानाबाद के प्रणय शंकर कांत 2 किलो 850 ग्राम दही खाकर दूसरे स्थान पर, जबकि पटना के मोहम्मद खुर्शीद आलम 2 किलो 875 ग्राम दही खाकर तीसरे स्थान पर रहे. वरिष्ठ महिला वर्ग में राजीव नगर की मधु देवी ने 2 किलो 450 ग्राम दही खाकर पहला, राजेंद्र नगर की विभा देवी ने 1 किलो 455 ग्राम दूसरा और अनिसाबाद की आशा देवी ने 1 किलो 54 ग्राम दही खाकर तीसरा स्थान हासिल किया. सभी प्रतिभागियों को दही खाने के लिए तीन मिनट का समय दिया गया था.

दही खाओ प्रतियोगिता 15 साल से

पटना डेयरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रूपेश राज ने बताया कि सुधा पर लोगों का भरोसा है और इसे देखते हुए 2011 में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता शुरु की गई थी. यह कार्यक्रम 15 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है. हर साल बिहार और झारखंड के अलग-अलग स्थानों से लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर भाग लेते हैं, और यह पूरी तरह निशुल्क होता है, उन्होंने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद भी किया.

