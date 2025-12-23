Delhi NCR

दिल्ली में VHP ने बांग्लादेश हाई-कमीशन के सामने प्रदर्शन किया, दीपू चंद्र की हत्या का जताया विरोध

Ajay Yadav23 December 2025 - 11:50 AM
1 minute read
Delhi VHP Protest :
Delhi VHP Protest : 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विरोध-प्रदर्शन किया. हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या के बाद आक्रोश बढ़ गया है. इसी मामले को लेकर दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर हंगामा हुआ.

बता दें कि आज सुबह 11 बजे बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जुटकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में तनाव

वहीं, बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और फिर मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को लेकर दोनों देशों के रिश्तें काफी बिगड़ गए हैं.

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में शनिवार रात (20 दिसंबर) को दिल्ली में बांग्लादेश हाई-कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था और इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे.

