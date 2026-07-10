Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में वेरका ने स्थापित किया नया कीर्तिमान, जून माह में 551 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार

Karan Panchal10 July 2026 - 4:00 PM
3 minutes read
Punjab Dairy Development
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में वेरका ने स्थापित किया नया कीर्तिमान, जून माह में 551 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार

Punjab Dairy Development : वेरका (मिल्कफेड पंजाब) ने जून 2026 में 14.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 551 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है, जबकि जून 2025 में यह कारोबार 480 करोड़ रुपये था।

यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अधिकतम दूध खरीद, प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि तथा दुग्ध उत्पादों पर विशेष जोर देकर सहकारी डेयरी क्षेत्र के विस्तार पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है।

14.79 प्रतिशत की विकास दर

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिल्कफेड पंजाब ने जून 2026 के दौरान 551 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 480 करोड़ रुपये था। 71 करोड़ रुपये की यह उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 14.79 प्रतिशत की विकास दर को दर्शाती है। यह वेरका ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं के निरंतर बढ़ते विश्वास तथा पंजाब के सहकारी डेयरी क्षेत्र की मजबूत होती स्थिति का स्पष्ट संकेत है।

सहकारिता लहर की निरंतर प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा, “जून माह के दौरान दूध की खरीद में भी प्रतिदिन लगभग दो लाख लीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर 5 से 6 प्रतिशत की औसत विकास दर से लगभग दोगुनी है, जो डेयरी क्षेत्र में पंजाब की सहकारिता लहर की निरंतर हो रही प्रगति का प्रमाण है।

दूध उत्पादकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “यह उपलब्धि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने तथा पूरे पंजाब के डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के हमारी सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। हमने लगातार प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने तथा दूध उत्पादकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है।

डेयरी व्हाइटनर में 58 प्रतिशत की वृद्धि

उन्होंने आगे कहा, “जून माह के दौरान कई दुग्ध उत्पादों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। टेबल बटर में 94 प्रतिशत, यूएचटी क्रीम में 213 प्रतिशत, यूएचटी मिल्क, आइसक्रीम, टेट्रा पैक लस्सी, घी में 41 प्रतिशत तथा डेयरी व्हाइटनर में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश में वेरका के उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

शानदार प्रदर्शन बेहतर उत्पाद मिश्रण

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह शानदार प्रदर्शन बेहतर उत्पाद मिश्रण, प्रभावी विपणन रणनीति तथा वेरका के वैल्यू एडेड उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती प्राथमिकता का परिणाम है। हमारी सरकार डेयरी अवसंरचना में निरंतर निवेश, आधुनिक तकनीक को अपनाने, उत्पाद नवाचार, कोल्ड-चेन के विस्तार तथा बाजार विकास के माध्यम से मिल्कफेड को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब का सहकारी डेयरी आंदोलन ग्रामीण समृद्धि, रोजगार सृजन तथा किसानों के सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। मैं मिल्कफेड के प्रबंधन, कर्मचारियों, सहकारी समितियों तथा लाखों दुग्ध उत्पादकों को बधाई देता हूं, जिनकी सामूहिक मेहनत और समर्पण से यह उल्लेखनीय उपलब्धि संभव हो सकी है।

डेयरी बाजार में वेरका की अग्रणी स्थिति

सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम दूध खरीद, आधुनिक प्रसंस्करण अवसंरचना, कोल्ड-चेन विकास, उत्पाद नवाचार तथा बाजार विस्तार में निरंतर निवेश जारी रखेंगे। ये पहल सहकारी डेयरी क्षेत्र को और अधिक मजबूत करेंगी, डेयरी किसानों की आय बढ़ाएंगी, भारतीय डेयरी बाजार में वेरका की अग्रणी स्थिति को और सुदृढ़ करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद निरंतर उपलब्ध होते रहें।

ये भी पढ़ें- यूएस ईरान में फिर तनातनी, इज़राइल भी हमले को तैयार, मिडिल ईस्ट में छाए युद्ध के काले बादल, अमेरिका के ईरान पर कई हमले

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Karan Panchal10 July 2026 - 4:00 PM
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