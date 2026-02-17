Haryanaराज्य

हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Ajay Yadav17 February 2026 - 3:11 PM
2 minutes read
Haryana News :
हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Haryana News : हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व-बजट प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 120 वादों पर तेजी से कार्य जारी है, उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

युवाओं को बड़ी सौगात, 25,573 सरकारी नियुक्तियां

मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को अवसर प्रदान किए गए हैं. सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं. वहीं ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2100 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है.

CET-C परीक्षा का सफल आयोजन

मुख्यमंत्री ने बताया कि CET-C के लिए लगभग साढ़े 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जो प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शिता का उदाहरण है. हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं. इससे किसानों की आय में स्थिरता आई है.

बजट और आर्थिक प्रगति

वर्ष 2025-26 में कुल 248 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 77 बजट घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में राज्य की जीडीपी 12.67% की दर से बढ़ी है. हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है.

वित्त आयोग और राजस्व में बढ़ोतरी

16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़कर 1.361% हो गया है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2024-25 में राज्य के राजस्व में लगभग 52,376 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई.

रोजगार, शिक्षा और उद्योग में विस्तार

वर्ष 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को नए रोजगार अवसर प्रदान किए गए। 2005-2014 के बीच जहां 45 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2015-2025 के दौरान 80 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए. उद्योग और श्रमिकों के बीच समन्वय के लिए ‘उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद’ का गठन किया गय. 2015-2025 के दौरान 20 लाख से अधिक MSME रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए. अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा.

2047 तक विकसित हरियाणा का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा केवल विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि 2047 तक विकसित हरियाणा के रोडमैप पर भी काम कर रहा है, उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी बजट सत्र में राज्य की प्रगति को नई दिशा मिलेगी.

ये भी पढ़ें- गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 February 2026 - 3:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

17 February 2026 - 4:10 PM
Photo of विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

17 February 2026 - 2:48 PM
Photo of ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

17 February 2026 - 2:33 PM
Photo of इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

17 February 2026 - 1:13 PM
Photo of शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

17 February 2026 - 1:11 PM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

17 February 2026 - 12:44 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

17 February 2026 - 11:58 AM
Photo of बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

17 February 2026 - 11:49 AM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Photo of मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

17 February 2026 - 11:06 AM
Back to top button