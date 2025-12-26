Punjab

पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

IMD Alert :
पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

IMD Alert : पंजाब में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. दोपहर के समय कुछ इलाकों में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं ने घर से बाहर निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं, मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबकि 31 दिसंबर तक मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एस.ए.एस. नगर में घने कोहरे व शीत लहर को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. ऐसे में पंजाब के लोगों को इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा.

पंजाब में तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के मुताबकि, पंजाब में औसतन अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. फरीदकोट इस समय ठंड का केंद्र बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री और दिन का सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

पटियाला में दिन का तापमान सामान्य से कम

वहीं, पटियाला में दिन का अधिकतम तापमान केवल 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है. इसके अलावा अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया- अमृतसर 5.7, लुधियाना और पटियाला 6.4, गुरदासपुर 5.5, होशियारपुर 5.1 और बठिंडा (हवाई अड्डा) 5.0 डिग्री सेल्सियस.

