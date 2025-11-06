Biharराज्य

“मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

Amzad Khan6 November 2025 - 12:13 PM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav Bihar Election 2025
तेज प्रताप यादव मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य ने दिया जीत का आशीर्वाद.

Tej Pratap Yadav Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, जब जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हर वोट की अहमियत है, बिहार की जनता को घर से निकलकर जरूर मतदान करना चाहिए.”

तेज प्रताप यादव के इस बयान ने एक बार फिर चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी. उन्होंने कहा कि बिहार की किस्मत अब बिहार की जनता के हाथों में है. जो भी सरकार बनेगी, वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे, यही सबसे ज़रूरी है.

मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने अपने बेटे तेज प्रताप को जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “मेरा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, मैं उसे मां का आशीर्वाद देती हूं.” जब मीडिया ने इस पर तेज प्रताप से सवाल किया तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा – “माता-पिता का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद उससे भी ऊपर होता है. बिहार की जनता हमारे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.”

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का जोश

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा –
“हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. अब वक्त है बिहार में नई व्यवस्था और संपूर्ण बदलाव का. हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.” उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और समर्थक जमकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.

बहन रोहिणी आचार्य ने जताया विश्वास

लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने भी अपने भाई को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, “मेरा आशीर्वाद तेजू भैया के साथ है. जैसे आप अपने भाई-बहनों को दुआ देते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें कामयाबी की दुआ देती हूं.”
रोहिणी ने आगे कहा कि इस बार बिहार में बेरोजगारी का अंत होने वाला है. गांव के लोगों को अब रोजगार के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा. आठ दिन बाद बिहार में नई सुबह और नए मौके मिलेंगे.

बिहार में पहले चरण की वोटिंग

गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ. जगह-जगह लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इस चुनाव में नारे, दुआएं और जनता की उम्मीदें – सब मिलकर बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहे हैं. तेज प्रताप यादव के चेहरे पर आत्मविश्वास है, और आंखों में बिहार के उज्जवल भविष्य की एक चमक – जैसे कह रहे हों, “अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है बिहार के नव निर्माण का.”

यह भी पढ़ें : मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan6 November 2025 - 12:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

6 November 2025 - 2:36 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

6 November 2025 - 2:18 PM
Photo of Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

6 November 2025 - 1:30 PM
Photo of मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

6 November 2025 - 10:08 AM
Photo of Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

6 November 2025 - 7:31 AM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

5 November 2025 - 7:33 PM
Photo of वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

5 November 2025 - 7:09 PM
Photo of बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लोको पायलट सहित 11, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू

बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लोको पायलट सहित 11, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू

5 November 2025 - 6:07 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

5 November 2025 - 5:22 PM
Photo of चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

5 November 2025 - 4:49 PM
Back to top button