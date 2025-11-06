Tej Pratap Yadav Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, जब जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हर वोट की अहमियत है, बिहार की जनता को घर से निकलकर जरूर मतदान करना चाहिए.”

तेज प्रताप यादव के इस बयान ने एक बार फिर चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी. उन्होंने कहा कि बिहार की किस्मत अब बिहार की जनता के हाथों में है. जो भी सरकार बनेगी, वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे, यही सबसे ज़रूरी है.

मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने अपने बेटे तेज प्रताप को जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “मेरा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, मैं उसे मां का आशीर्वाद देती हूं.” जब मीडिया ने इस पर तेज प्रताप से सवाल किया तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा – “माता-पिता का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद उससे भी ऊपर होता है. बिहार की जनता हमारे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.”

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का जोश

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा –

“हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. अब वक्त है बिहार में नई व्यवस्था और संपूर्ण बदलाव का. हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.” उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और समर्थक जमकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.

बहन रोहिणी आचार्य ने जताया विश्वास

लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने भी अपने भाई को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, “मेरा आशीर्वाद तेजू भैया के साथ है. जैसे आप अपने भाई-बहनों को दुआ देते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें कामयाबी की दुआ देती हूं.”

रोहिणी ने आगे कहा कि इस बार बिहार में बेरोजगारी का अंत होने वाला है. गांव के लोगों को अब रोजगार के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा. आठ दिन बाद बिहार में नई सुबह और नए मौके मिलेंगे.

बिहार में पहले चरण की वोटिंग

गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ. जगह-जगह लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इस चुनाव में नारे, दुआएं और जनता की उम्मीदें – सब मिलकर बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहे हैं. तेज प्रताप यादव के चेहरे पर आत्मविश्वास है, और आंखों में बिहार के उज्जवल भविष्य की एक चमक – जैसे कह रहे हों, “अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है बिहार के नव निर्माण का.”

