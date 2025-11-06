Bihar

मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

Ajay Yadav6 November 2025 - 10:08 AM
2 minutes read
Bihar Elections 2025 :
मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

फटाफट पढ़ें

  • खेसारी बोले, बेहतर इंसान बनना ही मकसद है
  • कहा, विकास पर बात हो, बयानबाजी बंद हो
  • बच्चों के भविष्य पर सबको करना होगा विचार
  • पेंशन व्यवस्था पर खेसारी ने उठाए सवाल
  • बोले, काम और नीयत से ही बदलेगा बिहार

Bihar Elections 2025 : छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के तहत अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें यहां से कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश जारी है. खेसारी लाल यादव ने कहा मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि ऐसा काम करूं जिससे लोग मुझे बेहतर इंसान कहें भगवान जो चाहेगा वही होगा. जिंदगी में लड़ना सीखा है और आगे भी लड़ता रहूंगा.

विकास की बातों से आगे बढ़ेगा बिहार

जब खेसारी लाल यादव से पवन सिंह को लेकर हुई बयानबाजी पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से न तो छपरा और न ही बिहार का विकाश होने वाला है, उन्होंने कहा- बेहतर होगा कि हम बिहार के विकास के मुद्दों पर बात करें. लोगों का सरोकार हमारे निजि जीवन से नहीं, बल्कि राज्य की व्यवस्था से है.

खेसारी ने पेंशन और भविष्य पर उठाया सवाल

खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम बेकार की बातों मे समय गंवाने के बजाय अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करें. हमें यह भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार ने अब तक जनता के लिए क्या अच्छा किया है, ताकि उसे खुद भी अपने फैसलों का असर समझ आए. आज 2004 के बाद से प्रशासनिक कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है. जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? अगर उनकी पोस्टिंग 60 किलोमीटर की दूरी पर होती तो वे घर जाकर परिवार से मिल पाते, लेकिन 200 किलोमीटर दूर होने के कारण यह संभव नहीं हो पाता.

काम और नीयत से बदलेगा बिहार

इस सवाल पर कि कहा जा रहा है चुनाव के बाद आप मुंबई चले जाएंगे. क्योंकि आप अभिनेता हैं, खेसारी लाल यादव ने कहा कि, “अगर बेटा अंधा हो तो क्या वह अपने पिता को एक लोटा पानी दे सकता है? बेटा अगर समझदार है तो जहां भी रहेगा, सेवा कर सकता है, छपरा से बीजेपी के मौजूदा विधायक पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, “10 साल से सीएन गुप्ता यहां से विधायक हैं, नालों और जलजमाव की हालत देख लिजिए. बेटा अगर आंख वाला है तो अमेरिका में रहकर भी सेवा कर सकता है. जरूरी यह नहीं कि खेसारी रोज यहां रहे, बल्कि यह काम करे और काम से फर्क दिखाए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 November 2025 - 10:08 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

6 November 2025 - 7:31 AM
Photo of वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

वोटिंग के एक दिन पहले जनता को लुभा रहे हैं राजनेता, प्रशांत किशोर की ये अपील

5 November 2025 - 7:09 PM
Photo of चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

5 November 2025 - 4:49 PM
Photo of बिहार के चुनावी रण में गूंज उठा यूपी का जलवा: बुलडोजर बनाम समाजवाद की सियासी जंग तेज

बिहार के चुनावी रण में गूंज उठा यूपी का जलवा: बुलडोजर बनाम समाजवाद की सियासी जंग तेज

5 November 2025 - 2:30 PM
Photo of आजम खान ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचार से बनाई दूरी, मतदाताओं से लोकतंत्र और एकता के लिए वोट करने की अपील

आजम खान ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचार से बनाई दूरी, मतदाताओं से लोकतंत्र और एकता के लिए वोट करने की अपील

5 November 2025 - 11:08 AM
Photo of चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

4 November 2025 - 2:34 PM
Photo of जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

3 November 2025 - 8:19 PM
Photo of गया में बोले सचिन पायलट, कहा -अब बिहार की राजनीति में रोटी पलटने का वक्त आ गया है

गया में बोले सचिन पायलट, कहा -अब बिहार की राजनीति में रोटी पलटने का वक्त आ गया है

3 November 2025 - 1:45 PM
Photo of ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा– मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा– मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

3 November 2025 - 9:27 AM
Photo of ‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

2 November 2025 - 6:29 PM
Back to top button