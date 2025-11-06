फटाफट पढ़ें

Bihar Elections 2025 : छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के तहत अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें यहां से कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश जारी है. खेसारी लाल यादव ने कहा मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि ऐसा काम करूं जिससे लोग मुझे बेहतर इंसान कहें भगवान जो चाहेगा वही होगा. जिंदगी में लड़ना सीखा है और आगे भी लड़ता रहूंगा.

विकास की बातों से आगे बढ़ेगा बिहार

जब खेसारी लाल यादव से पवन सिंह को लेकर हुई बयानबाजी पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से न तो छपरा और न ही बिहार का विकाश होने वाला है, उन्होंने कहा- बेहतर होगा कि हम बिहार के विकास के मुद्दों पर बात करें. लोगों का सरोकार हमारे निजि जीवन से नहीं, बल्कि राज्य की व्यवस्था से है.

खेसारी ने पेंशन और भविष्य पर उठाया सवाल

खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम बेकार की बातों मे समय गंवाने के बजाय अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करें. हमें यह भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार ने अब तक जनता के लिए क्या अच्छा किया है, ताकि उसे खुद भी अपने फैसलों का असर समझ आए. आज 2004 के बाद से प्रशासनिक कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है. जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? अगर उनकी पोस्टिंग 60 किलोमीटर की दूरी पर होती तो वे घर जाकर परिवार से मिल पाते, लेकिन 200 किलोमीटर दूर होने के कारण यह संभव नहीं हो पाता.

काम और नीयत से बदलेगा बिहार

इस सवाल पर कि कहा जा रहा है चुनाव के बाद आप मुंबई चले जाएंगे. क्योंकि आप अभिनेता हैं, खेसारी लाल यादव ने कहा कि, “अगर बेटा अंधा हो तो क्या वह अपने पिता को एक लोटा पानी दे सकता है? बेटा अगर समझदार है तो जहां भी रहेगा, सेवा कर सकता है, छपरा से बीजेपी के मौजूदा विधायक पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, “10 साल से सीएन गुप्ता यहां से विधायक हैं, नालों और जलजमाव की हालत देख लिजिए. बेटा अगर आंख वाला है तो अमेरिका में रहकर भी सेवा कर सकता है. जरूरी यह नहीं कि खेसारी रोज यहां रहे, बल्कि यह काम करे और काम से फर्क दिखाए.

