Tamil Nadu Vidhan Sabha Elections 2026 : तमिलनाडु में अगले माह अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में के. पलानीस्वामी को सेलम जिले के एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने कुल 23 उम्मीदवारों की पहली सूची में अपने शीर्ष नेताओं को बरकरार रखा है, जिसमें के. पी. मुनुसामी, डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन शामिल हैं।

AMMK को दी गई हैं 11 सीटें

पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं एस. पी. वेलुमणि और पी. थंगामणि को क्रमशः थोंडामुथुर और कुमारापलायम से उम्मीदवार बनाया गया है। AIADMK राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके तहत बीजेपी को 27 सीटें, पीएमके को 18 सीटें और AMMK को 11 सीटें दी गई हैं।

सीट बंटवारे का फैसला AIADMK प्रमुख के. पलानीस्वामी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा तमिलनाडु प्रभारी पीयूष गोयल, राज्य भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और AMMK महासचिव टीटीवी दिनाकरन की मौजूदगी में अन्नाद्रमुक मुख्यालय में अंतिम रूप दिया गया।

NDA पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा

BJP नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि गठबंधन बहुत मजबूत है और उन्हें विश्वास है कि NDA राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। यह गठबंधन सत्तारूढ़ दल को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

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