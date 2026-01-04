Shahdara Double Murder : दिल्ली के एमएस पार्क थाना इलाके से डबल मर्डर की एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जहां बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दोनों के शव अलग-अलग कमरों में पड़े हैं। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पीसीआर कॉल से पुलिस को मिली जानकारी

दरअसल, यह पूरी घटना राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा की है जहां एक मकान में बुजुर्ग दंपति के शव मिले हैं। मामला 4 जनवरी 2026 की है। पुलिस को इस घटना की जानकारी दंपति के बेटे से मिली। उसने पीसीआर कॉल के पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और शायद उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

मृतकों की पहचान

पीसीआर कॉल करने वाले वैभव बंसल ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके माता-पिता की हत्या कर दी है। जांच के दौरान मकान की तीसरी मंज़िल पर बने दो अलग-अलग कमरों में दोनों के शव पड़े मिले। मृतकों की पहचान पर्वेश बंसल (65 साल), गृहिणी, और वीरेंद्र कुमार बंसल (75 साल), सेवानिवृत्त शिक्षक, के रूप में हुई है।

बंसल के चेहरे पर चोट के निशान

पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और पुख्ता हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लूट की नीयत से हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले में कोई लीड हाथ लग सकें, जिससे मामले को सुलझाया जा सकें।

ये भी पढे़ं – भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप