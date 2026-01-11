Delhi NCR

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से परेशान दिल्ली-NCR, IMD ने येलो अलर्ट जारी किया

Ajay Yadav11 January 2026 - 7:53 AM
Delhi Weather :
Delhi Weather : दिल्ली-NCR में इस बार ठंड ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 10 और 11 जनवरी की दरम्यानी रात न्यूनतम तापमान गिरकर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम स्तर दर्ज किया गया है. कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

वही, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन भी पूरे एनसीआर क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ी रहेगी. अधिक ठंड के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वहीं लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विभाग ने सुबह और रात के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की अपील की है.

ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, 3 डिग्री तक गिरा पारा

दिल्ली-NCR में शनिवार और रविवार की रात से ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है. शाम ढलते ही कई इलाकों में कोहरे की चादर छा गई, जबकि सुबह के समय घना कोहरा लोगों की
मुश्किलें बढ़ाता नजर आया. शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है.

हवा की रफ्तार ने बढ़ाया ठंड का असर

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 16°C और न्यूनतम तापमान 3°C दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 रहा. नोएडा में तापमान 18/7 और AQI 357, गाजियाबाद में 18/6 और AQI 374, गुरुग्राम में 17/6 और AQI 248, ग्रेटर नोएडा में 18/6 और AQI 261, जबकि फरीदाबाद में 18/6 और AQI 238 रिकॉर्ड किया गया है. करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने शीतलहर के असर को और तेज कर दिया है, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है.

13 जनवरी से मिल सकती है राहत

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी रहेगा और ये दोनों दिन आम लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. विशेष रूप से रात और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि राहत की बात यह है कि 13 जनवरी से तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. 16 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20°C और न्यूनतम तापमान 8°C तक पहुंचने का अनुमान है.

