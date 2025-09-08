फटाफट पढ़ें

दिल्ली में दो दिन बारिश का अलर्ट जारी

10 से 12 सितंबर तक मौसम रहेगा साफ

13 सितंबर से फिर बारिश लौट सकती है

पहाड़ी राज्यों में जारी है भारी बारिश

उत्तराखंड-हिमाचल में येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Update : दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और दो दिन बाद दिल्ली में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है. वहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली का मौसम इन दिनों आंख-मिचौली का खेल खेल रहा है. कभी आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, तो कभी चिलचिलाती धूप निकल आती है. अब मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है. इसके बाद बारिश का सिलसिला थम सकता है. 10 से 12 सितंबर के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. इन तीन दिनों के दौरान दिल्ली में तेज धूप देखने को मिल सकती है. हालांकि, 13 सितंबर से एक बार फिर बारिश लौट सकती है.

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आने वाले पांच दिनों तक राजधानी में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. दूसरी ओर, पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल के चंबा, कुल्लू, धर्मशाला समेत कई स्थानों पर 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

