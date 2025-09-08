Delhi NCR

दिल्ली में दो दिन बारिश का अलर्ट, 13 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज

Ajay Yadav8 September 2025 - 8:55 AM
1 minute read
Delhi Weather Update :
दिल्ली में दो दिन बारिश का अलर्ट, 13 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली में दो दिन बारिश का अलर्ट जारी
  • 10 से 12 सितंबर तक मौसम रहेगा साफ
  • 13 सितंबर से फिर बारिश लौट सकती है
  • पहाड़ी राज्यों में जारी है भारी बारिश
  • उत्तराखंड-हिमाचल में येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Update : दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और दो दिन बाद दिल्ली में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है. वहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली का मौसम इन दिनों आंख-मिचौली का खेल खेल रहा है. कभी आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, तो कभी चिलचिलाती धूप निकल आती है. अब मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है. इसके बाद बारिश का सिलसिला थम सकता है. 10 से 12 सितंबर के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. इन तीन दिनों के दौरान दिल्ली में तेज धूप देखने को मिल सकती है. हालांकि, 13 सितंबर से एक बार फिर बारिश लौट सकती है.

पहाड़ी राज्यों में जारी है भारी बारिश

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आने वाले पांच दिनों तक राजधानी में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. दूसरी ओर, पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल के चंबा, कुल्लू, धर्मशाला समेत कई स्थानों पर 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 September 2025 - 8:55 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

5 September 2025 - 6:02 PM
Photo of आज से बढ़ सकती हैं आमदनी की बचत…GST Council की बैठक में बाइक, कार और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बड़े रियायत के संकेत

आज से बढ़ सकती हैं आमदनी की बचत…GST Council की बैठक में बाइक, कार और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बड़े रियायत के संकेत

3 September 2025 - 12:33 PM
Photo of दिल्ली-NCR में तेज बारिश का कहर, दिल्ली में यमुना उफान पर, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में तेज बारिश का कहर, दिल्ली में यमुना उफान पर, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी

2 September 2025 - 7:57 AM
Photo of सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

1 September 2025 - 6:35 PM
Photo of दिल्ली में अगले पांच दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज तेज बारिश का अलर्ट

दिल्ली में अगले पांच दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज तेज बारिश का अलर्ट

31 August 2025 - 7:44 AM
Photo of कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

30 August 2025 - 7:23 PM
Photo of दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

30 August 2025 - 4:43 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

29 August 2025 - 11:19 AM
Photo of फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

28 August 2025 - 10:16 PM
Photo of अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ, 7 सितंबर को मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ “आप” की गुजरात में जनसभा : अरविंद केजरीवाल

अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ, 7 सितंबर को मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ “आप” की गुजरात में जनसभा : अरविंद केजरीवाल

28 August 2025 - 6:32 PM
Back to top button