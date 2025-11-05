Biharक्राइमराज्य

चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

पुर्णिया के यूरोपियन कॉलोनी में बसपा के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत.

Purnia Death News : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पुर्णिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे चुनावी माहौल में खलबली के साथ सनसनी फैल गई है. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व प्रत्याशी समेत उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत की घटना से इलाके में कोहराम है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अचानक हुई मौत का कारणों का भी पता लगाने में जुटी हुई है.

यूरोपियन कॉलोनी की है घटना

यह घटना पुर्णिया के खजांची हाट थाना के यूरोपियन कॉलोनी की है, जहां तीन लोगों की एक साथ मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है. तीनों की मौत शहर के एक निजी अस्पताल में हुई. मृतकों में बड़े व्यवसायी व बसपा के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा उनकी पत्नी कंचन माला और बेटी तनु प्रिया शामिल है. तनु प्रिया मेडिकल फोर्थ ईयर की छात्रा थी.

खुदकुशी का है संदेह

जिस अस्पताल में तीनों की मौत हुई थी, वहां के डॉक्टर बीएन कुमार ने बताया कि मृतक नवीन के गले पर फंदे का निशान है. इसके अलावा उनकी बेटी तनु प्रिया के सर के पीछे चोट का निशान है. हालांकि उनकी पत्नी कंचनमाला के शरीर में किसी तरह का कोई निशान नहीं पाया गया है. डॉक्टर के मुताबिक, देखने से लगता है कि नवीन कुशवाहा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है. जबकि पत्नी की सदमें के कारण मौत हुई है, जो कि पहले से ही बीमार थी.

एक-एक करके हुई तीनों की मौत

कंचनमाला को शुगर, दिल की बिमारी के साथ-साथ अल्सर भी था. डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले बेटी तनु प्रिया को गंभीर हालत में 7:30 बजे और पत्नी को फिर अंत में नवीन कुशवाहा को करीब 8:00 बजे उनके दो बेटों द्वारा अस्पताल लाया गया. कुछ देर के बाद तीनों की एक-एक करके मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है।

एसपी ने डॉक्टर की बात पर जताई सहमति

मामले में छानबीन कर रही एसपी स्वीटी सहरावत ने भी डॉक्टर के बात की पुष्टी की है. हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता चलेगा. फिलहाल रात में ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा तीनों शवो का पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.

मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंचे राजनेता

वहीं सूचना मिलते ही मंत्री लेसी सिंह, सांसद पप्पू यादव ,पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक विजय खेमका, कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव भी अस्पताल पहुंचे. जहां परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी. वही सभी नेताओं ने घटना पर दुख जताया और इससे काफी दुखद बताया.

कौन थे नवीन कुशवाहा ?

नवीन कुशवाहा खाद बीज के बड़े व्यवसायी थे. उन्होंने 2009 में बसपा से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ा था. जबकि 2010 में धमदाहा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. मौत की सूचना मिलते ही एसपी स्वीटी सहरावत समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. घटना के बात मृतक नवीन कुशवाहा के भाई जदयू नेता निरंजन कुशवाहा ने कहा कि पहले बेटी घर में गिर गई थी. उन्हीं को बचाने के दौरान पिता नवीन कुशवाहा भी गिर गए, जबकि सदमे के कारण उनकी पत्नी कंचन माला की भी मौत हो गई.

