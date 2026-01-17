Punjab

Punjab News : परमिंदर सिंह जट्टपुरी पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के चुने गए प्रधान

Karan Panchal17 January 2026 - 11:20 AM
1 minute read
Punjab News
Punjab News : परमिंदर सिंह जट्टपुरी पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के चुने गए प्रधान

Punjab News : पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के चुनाव आज पंजाब विधानसभा के सचिव श्री राम लोक खटाना की मौजूदगी में संपन्न हुए। इन चुनावों में परमिंदर सिंह जट्टपुरी को पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी का प्रधान, दीपक शर्मा को उप प्रधान तथा नवीन सेठी को जनरल सेक्रेटरी चुना गया।

चुनाव प्रक्रिया में 24 सदस्यों ने लिया भाग

पंजाब विधानसभा के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया में 24 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधान पद के लिए परमिंदर सिंह जट्टपुरी को 15 वोट मिले, जबकि नपिंदर बराड़ को 9 वोट प्राप्त हुए।

इसी तरह उप प्रधान पद के लिए दीपक शर्मा को 17 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रोहित बांसल पक्का को 7 वोट मिले। जनरल सेक्रेटरी पद के लिए नवीन सेठी को 16 वोट मिले, जबकि गुरउपदेश भुल्लर को 7 वोट प्राप्त हुए।

ये भी पढ़ें- पंजाब-कनाडा साझेदारी को नई रफ्तार, CM मान और ब्रिटिश कोलंबिया प्रीमियर की अहम मुलाकात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 January 2026 - 11:20 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

17 January 2026 - 9:23 AM
Photo of पंजाब-कनाडा साझेदारी को नई रफ्तार, CM मान और ब्रिटिश कोलंबिया प्रीमियर की अहम मुलाकात

पंजाब-कनाडा साझेदारी को नई रफ्तार, CM मान और ब्रिटिश कोलंबिया प्रीमियर की अहम मुलाकात

16 January 2026 - 7:18 PM
Photo of माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

16 January 2026 - 6:24 PM
Photo of खुरालगढ़ साहिब में नए पुल का नींव पत्थर रखा गया, बड़े स्तर पर मनाया जाएगा गुरु रविदास 650वां प्रकाश पर्व

खुरालगढ़ साहिब में नए पुल का नींव पत्थर रखा गया, बड़े स्तर पर मनाया जाएगा गुरु रविदास 650वां प्रकाश पर्व

16 January 2026 - 4:29 PM
Photo of पंजाब मंत्री बरिंदर गोयल ने केजरीवाल से की भेंट, मेडिकल कॉलेज के फैसले पर व्यक्त किया आभार

पंजाब मंत्री बरिंदर गोयल ने केजरीवाल से की भेंट, मेडिकल कॉलेज के फैसले पर व्यक्त किया आभार

16 January 2026 - 1:47 PM
Photo of अनुसूचित जातियों के लिए 31.78 करोड़ रुपये जारी, आशीर्वाद योजना के तहत 6,231 लाभार्थियों को लाभ

अनुसूचित जातियों के लिए 31.78 करोड़ रुपये जारी, आशीर्वाद योजना के तहत 6,231 लाभार्थियों को लाभ

16 January 2026 - 1:14 PM
Photo of पंजाब में स्कूलों का समय बदला, ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए नया शेड्यूल लागू

पंजाब में स्कूलों का समय बदला, ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए नया शेड्यूल लागू

16 January 2026 - 12:57 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

16 January 2026 - 12:22 PM
Photo of मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

16 January 2026 - 12:13 PM
Photo of पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

16 January 2026 - 11:42 AM
Back to top button