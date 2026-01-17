Punjab News : पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के चुनाव आज पंजाब विधानसभा के सचिव श्री राम लोक खटाना की मौजूदगी में संपन्न हुए। इन चुनावों में परमिंदर सिंह जट्टपुरी को पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी का प्रधान, दीपक शर्मा को उप प्रधान तथा नवीन सेठी को जनरल सेक्रेटरी चुना गया।

चुनाव प्रक्रिया में 24 सदस्यों ने लिया भाग

पंजाब विधानसभा के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया में 24 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधान पद के लिए परमिंदर सिंह जट्टपुरी को 15 वोट मिले, जबकि नपिंदर बराड़ को 9 वोट प्राप्त हुए।

इसी तरह उप प्रधान पद के लिए दीपक शर्मा को 17 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रोहित बांसल पक्का को 7 वोट मिले। जनरल सेक्रेटरी पद के लिए नवीन सेठी को 16 वोट मिले, जबकि गुरउपदेश भुल्लर को 7 वोट प्राप्त हुए।

