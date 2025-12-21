पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने की दिशा में तथा इसके सर्वपक्षीय विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए बेहतरीन सड़क नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 840 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर 663 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसमें से 501.76 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है।

29 पुलों के निर्माण का काम प्रगति पर

इस स्कीम के अंतर्गत 334.31 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 31 पुलों के निर्माण पर 155 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है जिसमें से 29 पुलों के निर्माण का काम प्रगति के अधीन है जिनमें से 2 का काम पूरा हो गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 30.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

125 किलोमीटर सड़कों एवं 10 पुलों का निर्माण

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 विभाग के लिए विकास का वर्ष रहा है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 125 किलोमीटर सड़कों एवं 10 पुलों के निर्माण पर 192 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस योजना के तहत 52 किलोमीटर सड़कों तथा 8 पुलों के काम पहले ही पूरे हो चुके हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 641 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है जिसमें से 273.96 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत 243.00 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

2.39 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नेशनल हाईवेज के अंतर्गत आने वाली 70 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर 430 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है जिसमें से 32.39 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत 351.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

लोक निर्माण विभाग ने 1543 करोड़ रुपये की लागत से 10262 किलोमीटर लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत/आधुनिकीकरण के लिए मुहिम शुरू की है। बताने योग्य है कि संबंधित मार्केट कमेटियों में काम पहले ही शुरू हो चुके हैं।

आधुनिकीकरण तथा नई कनेक्टिविटी का काम शुरू

इसके अलावा 2920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 7767 किलोमीटर लिंक सड़कों को चौड़ा करने, आधुनिकीकरण तथा नई कनेक्टिविटी का काम भी शुरू कर दिया गया है। इन कार्यों के लिए बोलियां मांगी गई हैं तथा काम जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

अपग्रेडेशन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार

राजमार्गों/एम.डी.आर./ओ.डी.आर. जैसी प्लान रोड्स (सड़कों) की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2363 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2834 किलोमीटर प्लान रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन सभी कार्यों के लिए बोलियां जल्द ही मांगी जाएंगी।

