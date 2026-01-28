Uttar Pradeshराजनीतिराज्य

अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

Up News

Up News : उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्‍नी के बेटे प्रतीक यादव और उनकी भाजपा नेता पत्नी के अपर्णा यादव के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि प्रतीक ने ये ऐलान कर दिया था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेंगे। वहीं अब इस मुद्दे पर प्रतीक ने यू टर्न मार लिया है। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला है कि ‘सब ठीक है’।  

प्रतीक ने लिखा ‘All is Good’

प्रतीक ने अपनी पत्‍नी अपर्णा के साथ फोटो पोस्‍ट करते हुए उन्‍होंने लिखा कि, “All is Good हम चैंपियनों का परिवार है। चैंपियन वही होते हैं जो अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी की समस्याओं को मजबूती से कुचलकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में आने वाली चुनौतियां ही इंसान की असली परीक्षा होती हैं और जो इनसे लड़कर निकलता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है”।

प्रतीक के इस पोस्ट के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके और अपर्णा के बीच सब ठीक है और वह तलाक नहीं ले रहे हैं।

प्रतीक यादव ने अपर्णा पर लगाया था आरोप

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही दिवंगत यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी व भाजपा नेता अपर्णा यादव पर परिवार को तोड़ने और स्वार्थी होने का आरोप लगाया था। प्रतीक ने ये भी कहा था कि वह जल्द ही अपर्णा से तलाक लेंगे। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था कि ‘मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है।

‘उसे सिर्फ अपनी ही चिंता’

प्रतीक यादव ने अपने पोस्ट में अपर्णा को अप्रत्यक्ष रूप से खुदगर्ज बताते हुए कहा था कि, वह सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उसे कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की।’ हालांकि अपर्णा ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

