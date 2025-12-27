Punjab

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, 4.77 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऐलान

Karan Panchal27 December 2025 - 7:00 PM
2 minutes read
Punjab Education
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, 4.77 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऐलान

Punjab Education : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के वंचित और पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और शिक्षा के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

पढ़ाई से वंचित न रहे विद्यार्थी

इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अब तक 4.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, ताकि कोई भी विद्यार्थी केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 2 लाख 62 हजार 373 विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदन किए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की शैक्षणिक कल्याण योजनाएं विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं।

संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 245 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता, संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी जानकारी साझा की कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 37 हजार 456 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

विद्यार्थी बीच में न छोड़े पढ़ाई

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मान सरकार के लिए शिक्षा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है कि कोई भी गरीब या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी केवल आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

शिक्षा को बनाएं अपनी ताकत

उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन विद्यार्थियों के सपनों को मजबूत सहारा दे रही है, जो शिक्षा को अपनी ताकत बनाकर अपने परिवारों और समाज का भविष्य बदलना चाहते हैं। सरकार हर उस बच्चे के साथ मजबूती से खड़ी है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहता है।

ये भी पढ़ें- 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 December 2025 - 7:00 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब ने 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में मचाई धूम, राष्ट्रीय परीक्षाओं में छात्रों ने हासिल की अद्भुत सफलता

पंजाब ने 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में मचाई धूम, राष्ट्रीय परीक्षाओं में छात्रों ने हासिल की अद्भुत सफलता

27 December 2025 - 7:56 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, नशा तस्करों की 2,730 करोड़ की संपत्तियां जब्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, नशा तस्करों की 2,730 करोड़ की संपत्तियां जब्त

27 December 2025 - 7:21 PM
Photo of चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए वन विभाग ने उठाए बड़े कदम, जानिए कैसे

चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए वन विभाग ने उठाए बड़े कदम, जानिए कैसे

27 December 2025 - 5:54 PM
Photo of साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

27 December 2025 - 11:56 AM
Photo of पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

27 December 2025 - 11:20 AM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

27 December 2025 - 10:10 AM
Photo of शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

27 December 2025 - 9:28 AM
Photo of 314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

27 December 2025 - 8:12 AM
Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Back to top button