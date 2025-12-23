Punjab

फरीदकोट में पटवारी के सहयोगी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

Punjab News :
Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के भ्रष्टाचार रोधी अभियान के तहत जिला फरीदकोट में एक बड़ी कार्रवाई की गई है. पटवारी पूजा यादव के सहयोगी सुखविंदर सिंह को 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को भान सिंह कॉलोनी, फरीदकोट में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया.

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलैंस विभाग को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह ने उसके प्लॉट का इंतकाल करवाने के बदले में 2000 रुपए रिश्वत की मांगी थी और शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगते हुए बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी.

सुखविंदर सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार

विजिलेंस विभाग ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में सुखविंदर सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. इस मामले में उसके खिलाफ खिलाफ थाना विजिलैंस ब्यूरो फिरोजपुर में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

