Patna Development Projects 2025
पटना को 1024 करोड़ की सौगात

पटना विकास योजनाएं: मुख्य हाइलाइट्स

  • कुल निवेश: 1024.77 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री के शिलान्यास/कार्यारंभ: पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) में कई अहम योजनाएँ
  • प्रमुख परियोजनाएँ:
    • पटेल गोलंबर से अटल पथ: 196.80 करोड़ – 4-लेन सड़क और भूमिगत नाला
    • बिजली तार भूमिगत: 328.52 करोड़ – शहरी क्षेत्र की विद्युत संरचना मजबूत
    • छात्रावास सुधार: 30.02 करोड़ – विश्वविद्यालय एवं कॉलेज हॉस्टल का जीर्णोद्धार
    • पटना हाट निर्माण: 48.96 करोड़ – गांधी मैदान के पास
    • मंदिरी नाला संपर्क मार्ग: 52.28 करोड़ – फोरलेन सड़क का जेपी गंगापथ से जुड़ाव
    • जेपी गंगा पथ उद्यान (फेज-1): 387.40 करोड़ – गंगा किनारे हरित और मनोरंजन क्षेत्र
    • विचरण पथ निर्माण: 12.38 करोड़ – सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रीयट घाट तक
  • लाभ: बेहतर आवागमन, सुरक्षित बिजली व्यवस्था, छात्र जीवन में सुधार, पर्यटन और मनोरंजन में बढ़ोतरी
  • उपस्थित लोग: उप मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आमजन

Patna Development Projects 2025 : मुख्यमंत्री ने आज पटना जिले की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) में 1024.77 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर के आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ पटना का शहरी विकास और सौंदर्य भी बढ़ेगा.

पटेल गोलंबर से अटल पथ तक नई 4-लेन सड़क का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने पटेल गोलंबर के पास आयोजित कार्यक्रम में 196.80 करोड़ रुपये लागत की परियोजना का शिलान्यास किया. यह परियोजना पटेल गोलंबर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक और ईको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर भूमिगत नाले के साथ 4 लेन सड़क का निर्माण करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क के बनने से सचिवालय, राजधानी वाटिका और एयरपोर्ट के आने-जाने में नागरिकों को बहुत सुविधा होगी.

पटना में भूमिगत बिजली तार परियोजना का शिलान्यास

इसके बाद, डाकबंगला चौक में मुख्यमंत्री ने 328.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत तारों को भूमिगत करने की परियोजना का शिलान्यास किया. ऊर्जा विभाग के सचिव ने इस योजना के रूट प्लान और कार्यान्वयन की जानकारी दी, साथ ही एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई. इस परियोजना से शहर की विद्युत संरचना मजबूत और व्यवस्थित होगी, और खुली हवा में चल रहे बिजली के तारों की जगह भूमिगत तार सुरक्षा और सौंदर्य दोनों बढ़ाएंगे.

छात्रावास, सड़क और हाट निर्माण का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज स्थित न्यूटन हॉस्टल में 30.02 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रावासों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने अपने छात्रावास के दिनों को याद करते हुए कहा कि इस परियोजना से छात्रों को रहने और पढ़ाई में काफी सुविधा मिलेगी. उन्होंने छात्रों से प्रेरित होकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य हासिल करने की बात भी कही.

इसके बाद जेपी गंगापथ पर आयुक्त कार्यालय के निकट मुख्यमंत्री ने 48.96 करोड़ रुपये की लागत से गांधी मैदान के पास पटना हाट निर्माण और 52.28 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को जेपी गंगापथ से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया.

जेपी गंगा पथ उद्यान और विचरण पथ का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने 387.40 करोड़ रुपये की लागत से जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना (फेज-1) का भी शिलान्यास किया, जिसमें दीघा से गांधी मैदान तक गंगा नदी के किनारे लगभग 7 किमी लंबाई में हरित और मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण होगा. साथ ही, 12.38 करोड़ रुपये की लागत से सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रीयट घाट तक विचरण पथ (Promenade) का निर्माण भी शुरू किया गया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से न केवल शहर का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि लोगों के आवागमन, पर्यटन, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भी सुधार होगा. उन्होंने कहा कि ये योजनाएँ पटना शहर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे.

मुख्य योजनाएँ और लागत:

  • 196.80 करोड़ – सरपेंटाइन नाले पर भूमिगत नाला और 4 लेन सड़क
  • 328.52 करोड़ – विद्युत तारों को भूमिगत करने की परियोजना
  • 30.02 करोड़ – विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रावासों का जीर्णोद्धार
  • 48.96 करोड़ – गांधी मैदान के पास पटना हाट निर्माण
  • 52.28 करोड़ – मंदिरी नाला पर 4 लेन सड़क को जेपी गंगापथ से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग
  • 387.40 करोड़ – जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना (फेज-1)
  • 12.38 करोड़ – सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रीयट घाट तक विचरण पथ

इन परियोजनाओं के साथ पटना शहरी क्षेत्र में सुविधाएँ और सौंदर्य दोनों ही बढ़ेंगे, जिससे आमजन और विद्यार्थियों के जीवन में सुधार आएगा.

