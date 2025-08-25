Delhi NCRराज्य

SSC घोटाले के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, AAP ने बताया बीजेपी की तानाशाही

Anup Tiwari25 August 2025 - 4:46 PM
4 minutes read
AAP On SSC Protest
AAP का BJP पर हमला

AAP On SSC Protest : दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर बर्बरता दिखाई. पुलिस के लाठीचार्ज की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तमाम वीडियो को साझा कर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमले किए. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही और गुंडागर्दी बताया. आम आदमी पार्टी ने SSC छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

सिस्टम का मजाक बना रही बीजेपी

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर  किए गए पोस्ट के माध्यम से कहा कि भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए. SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे. उनकी आवाज़ सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं. सोचिए जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं. मीडिया के लोगों को भी ख़बर कवर करने से रोका गया. देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है. बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज कराके उनकी आवाज़ दबा दी जाती है. किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है. जो बीजेपी को वोट ना दे तो उसकी वोट काट दी जाती है. बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मज़ाक बना कर रख दिया है.

छात्रों और शिक्षकों पर पुलिस ने की बर्बरता

उधर, आप मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में कई हफ्तों से चल रहा SSC स्टूडेंट्स का प्रदर्शन रविवार को रामलीला मैदान पर हो रहा था. कई हफ्तों से SSC छात्र और उनके टीचर अपनी आवाज उठा रहे हैं. वहां कुछ छात्र और उनके शिक्षक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें छोटी-छोटी लड़कियां, नौजवान लड़के और टीचर शामिल थे. लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस ने बेहद शर्मनाक और प्रजातंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य किया है. पुलिस ने पहले टेंट की लाइट काट दी, अंधेरा कर दिया, ताकि अंधेरे में बच्चों पर हमला किया जाए और कोई वीडियो न बन पाए. इसके बाद सादे कपड़ों में पुलिसवालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की, मारा- पीटा. बच्चों ने अपने फोन की लाइट जलाकर वीडियो रिकॉर्ड किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

आप के दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मां-बाप अपने बच्चों को 12 साल स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टेनो या एसएससी पास करके छोटी-मोटी सरकारी नौकरी पा ले. लोग गांव-कस्बों में अपनी सारी पूंजी ट्यूशन और कोचिंग में लगा देते हैं. बच्चे 12वीं पास करने के बाद 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि नीट में संगठित धांधली हो रही है. यह कोई छोटी-मोटी चीटिंग नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार है. नालायक लोग डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और लायक लोग बाहर कर दिए जा रहे हैं.

पैसे देकर बनाया जा रहा अफसर

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि SSC परीक्षाओं में भी यही हो रहा है. दो-चार साल से मेहनत करने वाले बच्चे बर्बाद होकर घर बैठे हैं और जिन्होंने पैसे देकर सांठगांठ की, वे बाबू और अफसर बन रहे हैं. देश का युवा सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है, और भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उन्हें डंडों-लाठियों से पीट रही है. यह बेहद शर्मनाक है.

उन्होंने कहा कि पिछले 10-11 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, जो दिल्ली पुलिस से न पिटा हो. जीएसटी के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्हें पीटा गया. डॉक्टरों ने कानून के खिलाफ आंदोलन किया, वे पिटे. छात्रों के कई आंदोलन हुए, वे पिटे. फौजियों ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग की, वे जंतर-मंतर पर पिटे. वकीलों ने हड़ताल की, वे पिटे. कुत्ता प्रेमी, जो अंग्रेजी बोलते हैं और भाजपा को वोट देते हैं, वे भी पिटे. गरीबों की तो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, रेहड़ी-पटरी हटाई जाती है और वे भी पिटते हैं.

सबका नंबर आएगा – सौरभ भारद्वाज

वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यहां तक कि आचार्य भिक्षु अस्पताल के डॉक्टर, जो सोचते थे कि भाजपा के विधायक से अंग्रेजी में बात हो जाएगी, वे भी पिटे और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई. पत्रकार भी नहीं बचे. जहां मौका मिला, पुलिस ने उन्हें भी पीटा. आप नेता भी कई बार पिटे. मार्शल भी पिटे, हम तो मंत्री रहते सड़क पर घसीटे गए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जो लोग चादर तानकर सो रहे हैं, वे समझ लें कि सबका नंबर आएगा. बीजेपी ने 1 अप्रैल 2025 से प्राइवेट स्कूलों की फीस 30-80 फीसद बढ़ाकर मिडिल क्लास को तोहफा दिया. एक भी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई. एक भी स्कूल की फीस रोल बैक नहीं हुई. शिक्षा मंत्री आशीष सूद की टाउन हॉल में पेरेंट्स ने सवाल पूछे, तो उन्हें धमकाया गया. मंत्री सूद बोले, “मैंने टेंट लगाया, खाना खिलाया, तो मैं सुनाऊंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा.” यह तानाशाही है. तानाशाही आने वाली नहीं है, बल्कि यही तानाशाही है. सबकी आवाज दबाई जा रही है. आम आदमी पार्टी SSC छात्रों के साथ हैं और उनकी हरसंभव मदद करेगी.

रोज़गार में फेल, लाठियां बांटने में नंबर 1 मोदी सरकार

वरिष्ठ नेता और आप के पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की ‘लाठी-लीला’. SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से लाठियां चलवाईं, उन्हें पकड़-पकड़ कर घसीटा. रोज़गार देने में सबसे पीछे, लेकिन युवाओं पर लाठियां बांटने में मोदी सरकार नंबर 1 है.

भाजपा सरकार में लोकतंत्र नहीं दमन-तंत्र का राज

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बीजेपी सरकार ने पुलिस के डंडे बरसवाए. सवाल पूछने वाले युवाओं को सुना नहीं गया, बल्कि उन्हें जमीन पर घसीट-घसीट कर पीटा गया. ये गुंदागर्दी बताती है कि देश में लोकतंत्र की जगह बीजेपी का दमन-तंत्र चल रहा है. सवाल पूछने वालों की आवाज़ ही कुचल दी जाती है. देश में बीजेपी की खुली तानाशाही चल रही है.

यह भी पढ़ें : भारत और फिजी ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और जलवायु सहयोग पर किए समझौते

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari25 August 2025 - 4:46 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

25 August 2025 - 3:34 PM
Photo of गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

25 August 2025 - 1:15 PM
Photo of दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

25 August 2025 - 8:47 AM
Photo of विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में जेल भेजकर उनकी सरकारें गिराने के लिए बिल ला रही मोदी सरकार : AAP सांसद संजय सिंह

विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में जेल भेजकर उनकी सरकारें गिराने के लिए बिल ला रही मोदी सरकार : AAP सांसद संजय सिंह

24 August 2025 - 8:39 PM
Photo of मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

23 August 2025 - 11:23 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने संजय वर्मा के परिवार से मुलाकात कर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने का दिया आश्वासन

बरिंदर कुमार गोयल ने संजय वर्मा के परिवार से मुलाकात कर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने का दिया आश्वासन

23 August 2025 - 10:41 PM
Photo of पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 87 तस्कर हुए काबू

पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 87 तस्कर हुए काबू

23 August 2025 - 10:16 PM
Photo of फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों का बरिंदर गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा

फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों का बरिंदर गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा

23 August 2025 - 9:59 PM
Photo of पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

23 August 2025 - 9:15 PM
Photo of गुरु रविदास जी की जमीन पर कब्ज़े के मामले में SC आयोग ने जालंधर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

गुरु रविदास जी की जमीन पर कब्ज़े के मामले में SC आयोग ने जालंधर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

23 August 2025 - 8:25 PM
Back to top button