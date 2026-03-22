Haryanaराज्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ‘दिशा’ कार्यक्रम में की शिरकत, न्याय को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर

Shanti Kumari22 March 2026 - 7:52 PM
2 minutes read
Nayab Singh Saini

Haryana News : कुरुक्षेत्र में आयोजित ‘दिशा’ कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने न्यायिक जागरूकता और आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कुरुक्षेत्र: सत्य और न्याय की भूमि का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यहां आयोजित यह कार्यशाला अपने आप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि ‘दिशा’ कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

न्याय को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य

Nayab Singh Saini ने कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहकर हर नागरिक के घर तक पहुंचे, यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने इसे ‘Ease of Justice’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

दिशा जागरूकता वैन और ई-पुस्तकों का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान दिशा जागरूकता वैन का शुभारंभ भी किया गया। इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से संबंधित कानूनों पर आधारित ई-पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिससे लोगों को कानूनी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।

टेली लॉ कार्यक्रम को बताया अहम स्तंभ

मुख्यमंत्री ने ‘टेली लॉ’ कार्यक्रम को इस योजना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने बताया कि अब मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से नागरिक आसानी से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

हजारों वकील और करोड़ों लोगों तक पहुंच

सरकार के अनुसार, 28 फरवरी तक इस कार्यक्रम में लगभग 10,263 पंजीकृत वकील जुड़ चुके हैं। वहीं, इस पहल के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 21 लाख 48 हजार से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जा चुकी है।

न्यायिक जागरूकता की दिशा में मजबूत कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न्याय को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने इसे नागरिकों को सशक्त बनाने और कानूनी सहायता को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता

Nayab Singh Saini ने कहा कि हरियाणा सरकार न्यायिक जागरूकता और ‘Ease of Justice’ के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की पहलें समाज में न्याय और विश्वास को और मजबूत करेंगी।

ये भी पढ़ें – आप मुख्यालय पर हर्षोल्लास से मनाया गया सांसद संजय सिंह का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में ख़ुशी का माहौल

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Shanti Kumari22 March 2026 - 7:52 PM
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