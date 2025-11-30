Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उनके परिवार ने पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें इरफान खान से मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही. इसी बीच अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के स्वास्थ्य से जुड़ी फैल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है.

मामले पर जारी खामोशी चिंता का कारण

शशि थरूर ने आगे कहा कि इस मामले पर बनी हुई खामोशी अपने आप में चिंता पैदा करती है. उन्होंने बताया, ‘कई लोग इससे भी गंभीर हालात होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है. यह चुप्पी अच्छी नहीं लगती. उन्होंने कहा, आपने उनके बेटे का संदेश जरूर देखा होगा, जिसमें उसने अपने पिता के जीवित होने का सबूत मांगा है. अब तक किसी ने भी इमरान खान के जीवन से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं दिया है. यह स्थिति वाकई चिंता बढ़ाने वाली है, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, “मैं यह बात भारत के एक सामान्य नागरिक के तौर पर कह रहा हूं, यह हमारी विदेश नीति का विषय नहीं है.”

क्रिकेट प्रशंसकों और लोगों में बढ़ती चिंता

शशि थरूर ने कहा, ‘यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है. लेकिन एक इंसान की जिंदगी दाव पर लगी है. करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक और कई अन्य लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है. किसी को जेल में डालकर यूँ ही गायब नहीं किया जा सकता. इसलिए, अगर कुछ हुआ है, तो मेरे विचार से, अधिकारियों को इस पर सफाई देनी चाहिए.’

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप