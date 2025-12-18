Punjab

महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा आठ पूर्व कैडेटों का अचीवर अवार्ड से सम्मान

Maharaja Ranjit Singh
महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा आठ पूर्व कैडेटों का अचीवर अवार्ड से सम्मान

Maharaja Ranjit Singh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं के सपनों को पंख लगाने की प्रतिबद्धता के तहत महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट (MRSAFPI), एसएएस नगर ने अपने पूर्व कैडेटों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए हाल ही में कमीशंड अधिकारी बने आठ कैडेटों को प्रतिष्ठित अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया।

अकादमियों से साझा किए अनुभव

अचीवर अवार्ड समारोह के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्था द्वारा 2025 में रक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त करने वाले अपने आठ कैडेटों को मान्यता दी गई, जिनमें से सात कैडेटों ने नवंबर/दिसंबर 2025 में और एक कैडेट ने मार्च 2025 में कमीशन प्राप्त किया था। इन युवा अधिकारियों ने प्रशिक्षण अधीन कैडेटों से बातचीत करते हुए प्री-कमीशनिंग अकादमियों से अपने अनुभव साझा किए और कैडेटों को अपने प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

प्रदेश का नाम रोशन

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने अचीवर अवार्ड प्राप्त करने वाले आठ युवा अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पंजाब के अन्य युवाओं को भी रक्षा सेवाओं में सेवा निभाने तथा अपने देश और प्रदेश का नाम चमकाने के लिए प्रेरित करेगी।

उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लॉन्च पैड

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट के निदेशक, मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने युवा अधिकारियों को उनके कमीशंड अधिकारी बनने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि एमआरएसएएफपीआइ में प्राप्त किए प्रशिक्षण उन्हें अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करता रहेगा।

युवाओं को रक्षा सेनाओं में शामिल

उन्होंने आगे कहा कि यह अनोखी संस्था, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में पंजाब के युवाओं को रक्षा सेनाओं में शामिल होने के लिए उचित अवसर प्रदान कर रही है, को पंजाब सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है।

SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे कैडेट

उल्लेखनीय है कि 2011 में शुरू हुई यह संस्था रक्षा बलों के लिए प्रमुख फीडर की भूमिका निभा रही है। अब तक इस संस्था के 278 कैडेट एनडीए (NDA) तथा अन्य अकादमियों के लिए चुने जा चुके हैं जिनमें से 186 ने कमीशन भी प्राप्त कर लिया है। यहां यह भी बताया गया कि इस संस्था के 10 अन्य कैडेटों को एनडीए/अन्य अकादमियों के जॉइनिंग लेटर प्राप्त हो चुके हैं तथा 47 कैडेट अपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं।

