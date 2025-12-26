Uttar Pradesh

कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा ‘फर्जी…’, CM योगी के सामने कसा तंज

Kumar Vishwas :
कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा 'फर्जी गांधी', CM योगी के सामने कसा तंज

फटाफट पढ़ें:

  • कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर तीखा व्यंग्य किया
  • उनका तंज सरदार पटेल और गांधी पर रहा
  • कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाए
  • कहा कि गांधी को बीजेपी को भी लेना चाहिए
  • तीन फर्जी गांधी को लेकर मजाक किया

Kumar Vishwas : देश के जाने-माने कवि कुमार विश्वास ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है. इस बार उनका तंज सीधे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को लेकर था. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल को अपना माना ही नहीं और पार्टी की विचारधारा और इतिहास पर कटाक्ष किया.

कवि कुमार विश्वास ने कहा, “ये लोग तो इतने तेज हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पुरखा बिठा रखा था. सरदार पटेल बाहर बैठे थे तो बीजेपी वाले उठा लाए. कांग्रेस बोली पटेल तो हमारे थे.”

कांग्रेस में परिवारवाद और पटेल की अनदेखी

कुमार विश्वास ने कहा कि कांग्रेस अपने ही परिवार और नामों में उलझी रही. उन्होंने कहा, “तुम तो नानाजी, पापाजी, मम्मीजी और चाचीजी में ही व्यस्त रहे. जब पटेल बाहर थे तो किसी ने उनकी और ध्यान ही नहीं दिया. उनका इशारा कांग्रेस के परिवारवाद की ओर था, जिस पर वे पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं.

कुमार विश्वास ने गांधी पर तंज कसा

कवि कुमार विश्वास यहीं पर नहीं रुके. उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को गांधी जी को भी ले आना चाहिए. उन्होंने कहा, “गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, आयुर्वेद भी, गीता भी पढ़ रहे हैं, खादी भी पहन रहे हैं. सारा काम तो वही है जो बीजेपी वाले कहते हैं.”

तीन फर्जी गांधी पर कुमार विश्वास का तंज

इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के पास पहले से ही ‘तीन फर्जी गांधी’ हैं, इसलिए असली गांधी को लेने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कुमार विश्वास का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में इतिहास और महापुरुषों की विरासत को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. समर्थक इसे सटीक व्यंग्य मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस के समर्थकों को यह बयान नागवार लग रहा है.

