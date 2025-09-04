Rajasthanराज्य

खेत सिंह मर्डर केस ने पकड़ा सांप्रदायिक रंग, डांगरी गांव में बढ़ी सियासी गरमी

Anup Tiwari4 September 2025 - 4:31 PM
2 minutes read
Rajasthan Murder Case :
मामले पर स्वरूप सिंह राठौड़ का तीखा बयान

Rajasthan Murder Case : राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हुई खेत सिंह की हत्या अब महज एक आपराधिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि इसने सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग ले लिया है. गुरुवार को हत्या के विरोध में डांगरी गांव पूरी तरह बंद रहा और हजारों लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करते नजर आए. विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ ने जो बयान दिया, उसने हालात को और अधिक संवेदनशील बना दिया है.

स्वरूप सिंह राठौड़ का आरोप, हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना

प्रदर्शन के बीच भाजपा नेता राठौड़ ने खेत सिंह की हत्या को एक समुदाय विशेष की सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि भारत में भी पाकिस्तान जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जहां हिंदू समाज को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने इस घटना को केवल हत्या नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की शुरुआत बताया, और दावा किया कि इससे पहले बासनपीर में छतरियों को तोड़ा गया, मसूरिया में मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, और अब खेत सिंह की निर्मम हत्या हुई, जो सभी एक ही पैटर्न का हिस्सा हैं.

अवैध कब्जों पर भी उठाया सवाल, दी चेतावनी

राठौड़ ने हत्या के साथ-साथ ओरण और गोचर की जमीनों पर हो रहे कथित अवैध कब्जों को लेकर भी प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन सरकारी जमीनों पर मस्जिदें, ट्यूबवेल और आलीशान मकान बना रहे हैं और इससे आर्थिक लाभ कमा रहे हैं. भाजपा नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो जनता खुद बुलडोजर चलाने को मजबूर होगी. उन्होंने इस आंदोलन को ‘आर-पार की लड़ाई’ बताया और कहा कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता.

सुरक्षा चाक-चौबंद, हालात तनावपूर्ण

घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जैसलमेर के साथ-साथ बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालोर से भी सुरक्षाबल बुलाए गए हैं. कुल मिलाकर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटे हैं. हालांकि, भारी सुरक्षा के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हो रहा, और भाजपा नेता के तीखे बयान से हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

खेत सिंह हत्या मामला अब राज्य में कानून व्यवस्था से अधिक राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण बन चुका है. प्रशासन की बड़ी चुनौती अब न सिर्फ दोषियों को पकड़ने की है, बल्कि भड़कते जनाक्रोश को शांत करने और शांति बनाए रखने की भी है.

