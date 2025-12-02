Bomb Threat : कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है. ये इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई है.

इंडिगो की एक और फ्लाइट को पहले भी एक नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके चलते उसे मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. यह फ्लाइट जेद्दाह से हैदराबाद आ रही थी. जांच के बाद विमान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी.

Emergency landing at Mumbai Airport after a bomb threat in a Kuwait-Hyderabad IndiGo flight. More details awaited. — ANI (@ANI) December 2, 2025

हैदराबाद एयरपोर्ट को मेल के जरिए बम धमकी

इस मामले में शनिवार सुबह 5.25 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट को मेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि फ्लाइट में आईएसआई और LTTE के ऑपरेटिव्स हैं और उन्होंने मद्रास एयरपोर्ट जैसी योजना बनाई है. यह मेल पपिता रंजन नाम की आईडी से भेजा गया था. जांच में बम की धमकी फर्जी निकली.

दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग

बीते 27 नवंबर को दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2939 की कार्गो होल्ड में धुआं उठने के कारण रात 10:20 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. फ्लाइट को लौटना पड़ा, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे.

बता दें कि 10 नवंबर को भी स्पाइसजेट की फ्लाइट को रविवार रात कोलकाता एयरपोर्ट पर इंजन में खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. सभी यात्री सुरक्षित रहे थे.

