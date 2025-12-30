Uttar Pradeshराज्य

आयकर विभाग ने लुलु मॉल का बैंक खाता किया फ्रीज, करोड़ों रुपये के बकाया कर पर हुई कार्रवाई

Shanti Kumari30 December 2025 - 4:35 PM
Lucknow Lulu Mall News

Lucknow Lulu Mall News : आयकर विभाग ने हाल ही में प्रसिद्ध लुलु मॉल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है, जो कि 27 करोड़ रुपये के बकाया आयकर के कारण हुआ। यह कार्रवाई उस समय की गई जब लुलु मॉल ने निर्धारित समय सीमा में कर का भुगतान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक, इस कदम को उठाने से पहले विभाग ने कंपनी के कई दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कर चोरी के संकेत मिले।

लुलु मॉल पर आयकर विभाग का दबाव

आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लुलु मॉल को पहले ही बकाया कर राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कंपनी ने निर्धारित समय में इसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद विभाग ने कर वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। आयकर विभाग का कहना है कि कंपनी ने टैक्स देनदारी को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, और इसलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा।

कर चोरी के संकेत

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग ने लुलु मॉल के लेनदेन और कर देनदारी से संबंधित कई दस्तावेजों की गहन समीक्षा की, और इस दौरान कर चोरी के संकेत मिले। विभाग ने बताया कि लुलु मॉल ने इस रकम का भुगतान करने से बचने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था। अब विभाग ने इसे लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और बकाया राशि की वसूली के लिए अगले कदमों की योजना बनाई जा रही है।

बैंक खाता फ्रीज करने का कारण

आयकर विभाग के अनुसार, यह कदम कानून के तहत उठाया गया है। जब कंपनी ने बकाया कर का भुगतान करने में विफलता दिखाई और कर वसूली के लिए उठाए गए पहले के कदमों का कोई असर नहीं हुआ, तो बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। अब, लुलु मॉल के पास अपना खाता दोबारा खोलने और कर का भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। विभाग ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कंपनी को अपनी कर देनदारी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।

कंपनी की प्रतिक्रिया

लुलु मॉल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आम तौर पर ऐसी स्थितियों में कंपनियां अदालत से राहत लेने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा, इस मामले में बकाया कर की राशि काफी बड़ी है, और यह किसी बड़े विवाद का रूप ले सकता है। इससे पहले भी, विभिन्न कंपनियों के खिलाफ कर चोरी के आरोप लगाए गए हैं, और आयकर विभाग द्वारा कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं।

Shanti Kumari30 December 2025 - 4:35 PM
