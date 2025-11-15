Healthy food Seminar : पंजाब राज्य खाद्य आयोग की ओर से सेक्टर-26, मगसीपा में “भोजन ही दवा है” विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य राज्यवासियों में उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था. सेमिनार में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करने और ‘सही भोजन ही पहली दवा है’ विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई.

पौष्टिक भोजन का महत्व: डॉ. विपन भार्गव के प्रमुख विचार

लुधियाना से आए डॉ. विपन भार्गव ने कहा कि पौष्टिक भोजन के महत्व का संदेश जमीनी स्तर तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि शरीर में स्वयं को पोषित करने की विशेष क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए सही मात्रा में उचित आहार देना आवश्यक है.

उन्होंने घर, स्कूल और ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूट्रिशन हट्स और न्यूट्रिशन पॉइंट्स स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया. डॉ. भार्गव ने यह भी बताया कि पौधों पर आधारित प्राकृतिक सब्जियां और घर में उगाई गई सब्जियां स्वस्थ जीवनशैली में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.

आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता: एस.के. बातीश

आईआरए चैम्बर ऑफ आयुर्वेद के चेयरमैन एस.के. बातीश ने कहा कि दुनिया के 170 देशों ने आयुर्वेद की उपयोगिता को स्वीकार किया है, जबकि 23 देशों ने इसे अपनी स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया है. उन्होंने मोटे अनाज आधारित आहार की महत्ता पर भी प्रकाश डाला.

स्वास्थ्य और जीवन कोच हरकंवल पी. सिंह धालीवाल ने शरीर को डिटॉक्स करने तथा विभिन्न प्रकार के भोजन को संतुलित रूप से ग्रहण करने के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता पर बल दिया.

मुख्य अतिथि का स्वागत और आयोग के प्रयासों की सराहना

इस अवसर पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा ने मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश खाद्य आयोग, शिमला के चेयरमैन डॉ. एस.पी. कटियाल का स्वागत किया. डॉ. कटियाल ने पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा स्वस्थ जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे

इस मौके पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त, चेतन प्रकाश ढालीवाल, जसवीर सिंह सेखों, पूर्व सदस्य प्रीति चावला, सदस्य-सचिव कनू थिंद तथा आईआरए चैम्बर ऑफ आयुर्वेद की उपाध्यक्ष कंचन शर्मा भी उपस्थित रहीं.

